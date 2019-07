Vidal en Arenales: "Hay que elegir entre el pasado del abandono o el futuro de la obra hecha"

La gobernadora de la provincia de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo en la localidad de General Arenales y allí fue recibida por la intendente Erica Revilla. La mandataria inauguró la obra del puente de Acceso Centenerario, que había cedido durante la inundación de enero de 2017. Instantes previos, recorrió las obras del hospital de Arenales.

Desde el Acceso Centenario, Vidal apuntó que "este puente nuevo reemplaza a un puente que estuvo 80 años en este lugar y fue destruido por la inundación de 2017, durante todos esos años no se mantuvo ni se reparó y eso es símbolo de lo que pasaba en toda la provincia de Buenos Aires, símbolo del abandono cada vez que llovía: obras que no se hacían y no se planificaban; en cada inundación el Estado aparecía con una chapa y un colchón al día siguiente, en el mejor de los casos" y agregó que "cuando llegamos, en diciembre de 2015, solo había 39 colchones en el depósito de la Provincia, no había botes, no había lanchas, doce millones de personas corrían riesgo de inundarse y no estaba lo básico y tampoco las obras; eso fue lo primero que hicimos".

"Las lluvias de 2017 castigaron a distritos del noroeste y definimos como urgentes 52 obras que se terminan este mes, este puente es un ejemplo, hicimos defensas para lugares como Rivadavia, Villegas, Pergamino, San Nicolás, Tejedor, para que el agua no entrara en los pueblos; ampliación de canales y arroyos para que el agua escurriera mejor, terraplenes de defensa donde el agua se llevaba el esfuerzo de los bonaerenses" dijo la gobernadora y agregó: "las obras se hicieron con transparencia, hicimos las estructurales que nunca se habían hecho, como la del río Salado que hoy está en obra en todas sus etapas y terminará en los próximos años pero que ya está dando buenos resultados".

En tanto, Vidal se refirió a otras obras hidráulicas de La Plata, La Matanza y Luján y aseguró que "puede ser que vuelva a haber agua en la Provincia, lo que no va a pasar es que las obras no estén en marcha; los vecinos hoy respiran aliviados porque ya no van a tener el agua en sus casas ni puentes destruidos que impidan el acceso a la ciudad, todo se puede hacer con honestidad, son 300 obras hidráulicas en la Provincia que empezaron y terminaron, son 190 en ejecución y muchas que van a terminar en los próximos años, gobierne quien gobierne."

Por último, la mandataria provincial se refirió a la campaña y señaló que "este año tenemos una decisión muy importante: hay que elegir entre el pasado del abandono o el futuro de la obra hecha".