Una abuela de Arribeños cumplió 100 años

María Elena "Nena" Ducasse es una vecina de Arribeños que, en los últimos días, cumplió 100 años. En el marco de los festejos, la abuela recordó su historia, su más tierna infancia, y realizó un recorrido cronológico de su vida en el pueblo junto a su familia.

"Soy amiga de todo el pueblo, todos me conocen, cada uno que pasa me saluda", dijo María Elena Ducasse y agregó "cien años es mucho, gracias a Dios estoy bien de la cabeza, me gusta leer e interiorizarme acerca de las cosas que pasan".

Fotos gentileza La Gaceta y Canal 7 local