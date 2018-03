Avanza la obra de cloacas en Arribeños

La intendente de Arenales, Erica Revilla, y el delegado de Arribeños, Claudio Vujovick, recorrieron la obra de cloacas de la localidad de Arribeños.

En este momento se coloca el tendido de cañerías y los cruces de calles en domicilios, también se instalaron las cámaras de inspección y se están llevando a cabo las pruebas de estanqueidad. A partir de esta obra, todos los habitantes de Arribeños podrán gozar de este servicio y, desde la Municipalidad, piden no realizar conexiones hasta no tener la autorización correspondiente, por seguridad de los trabajadores y para que no haya inconvenientes en las pruebas.