Unas 43 personas ya están trabajando en el Frigorífico Municipal de Vedia

El Frigorífico Municipal de Vedia comenzó la tarea de faena, con la mano de obra de trabajadores del Distrito.

La mega obra fue realizada por la gestión municipal que conduce Alberto Conocchiari.

En el inicio de la jornada de trabajo estuvieron presentes el jefe comunal y el presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana, Carlos Ferraris, quien es precandidato a intendente por el Frente de Todos.

Los nombrados dialogaron con los trabajadores. El actual intendente hizo referencia a lo importante que es la puesta en marcha del frigorífico: "Es un día de mucha satisfacción porque esto es el fruto de muchos años de lucha, de trabajo. Como pasa con todo en la vida, las cosas cuando están hechas, parecen más simples, pero hay una historia larga de superar dificultades. Esto es lucha sostenida en el tiempo”.

Conocchiari dijo que cuando se hablaban de las ventajas que tenía este emprendimiento era porque se trataba de una boca para faena, para los productores pequeños, porque era el empleo directo, el empleo indirecto, más toda la vida económica que se generaba en torno a la faena; porque hay 43 personas trabajando, siendo la gran mayoría del distrito, salvo algún capacitador o alguna persona especial que tiene que acompañar este inicio de tareas.

El jefe comunal dijo que de las 43, 40 son del distrito.

También hizo mención a una posible apertura del mercado para el frigorífico como podría ser la posibilidad de exportar carne a China. "No vamos a ser imprudentes, no vamos a hacer anuncios que no sean seguros, pero tiene grandes posibilidades de crecer, e incluso habría alguna posibilidad a confirmar, que esto pueda tener un salto de crecimiento en función de la exportación”, auguró el jefe comunal.

Dijo que este establecimiento ya tenía tránsito federal.

“La carne que salga de acá ya se puede vender en toda la Argentina. Este tiene habilitación federal, pero todavía habría un paso de crecimiento, que va enlazado con la gran demanda internacional que hay, como el caso de China, por ejemplo, que es un mercado que ha explotado. En esa dirección, hay alguna posibilidad de insertarse en alguno de esos circuitos, esto tendría un salto explosivo que, obviamente, aumentaría la cantidad de empleo sensiblemente", explicó Conocchiari.

Al respecto del inicio de las tareas laborales, el pre candidato a Intendente, Carlos Ferraris aportó: "Esto va asociado a lo importante que es el trabajo en la familia, la dignidad, y todo lo que trae con ello la posibilidad de estar trabajando, en un momento en donde, a contramano de lo que sucede con los índices de empleo a nivel país, el distrito de L.N. Alem da un salto”.

“Le preguntaba a Alberto si recordaba alguna iniciativa donde se presentaran tantos puestos de trabajo de un solo saque, y no se tiene registro. Son más de 40 personas, en una iniciativa que tiene sus años de lucha, de gestión, de pensamiento. Eso es tener la idea, el proyecto y poder concretarlo", destacó el edil.