Mittelbach: “Este año destinamos la inversión a poder aumentar nuestra capacidad operativa”

En una entrevista con Democracia, el intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach llevó a cabo un resumen de gestión respecto al año 2024. Así, resaltó el nivel de ajuste al gasto público en todos los niveles del Estado y el aumento de los costos operativos en el Municipio. “Se ha incrementado mucho la demanda social en materia de salud y otras cuestiones que llegan al mostrador del municipio y como tal, debemos dar respuestas. No podemos hacer la vista gorda frente a las necesidades de los vecinos”, sostuvo el Jefe Comunal y afirmó que, en el marco de este año tan particular, “lo pudimos sortear con mucha fluidez porque veníamos ya de un ordenamiento general de la economía y de finanzas del municipio muy importante que iniciamos a mediados del 2023”.

En ese sentido, remarcó que “en plena campaña electoral le pusimos un freno total a la obra pública porque sabíamos que se venía un fin de año muy complicado y con una inflación alta. Entonces, empezamos una política de racionalización del gasto y de austeridad que se profundizó” y añadió “tomamos las decisiones que teníamos que tomar y eso nos permitió transitar un 2024 prestando los servicios públicos de manera eficiente, pudiendo sostener todos los servicios municipales y hasta tener un margen para la inversión”.

En esa línea, el Intendente contó que este año el objetivo estuvo puesto en aumentar la capacidad operativa del Municipio, es decir, centraron la inversión en equipamientos que les permitan desarrollar obras propias, como el cordón cuneta o cuadras de asfalto. Como ejemplos, señaló la adquisición de una planta hormigonera municipal, que requirió una inversión de más de 400 millones de pesos y la compra de una motoniveladora con un costo de 200 millones de pesos. “Con esto vamos a tener un margen de recursos para la inversión en obras para el hospital y para obras de cordón cuneta, pavimento, bacheo, obras en la planta de reciclaje y mejoramiento de caminos rurales”, sostuvo Mittelbach y agregó “todo eso articulado por una gestión ordenada económicamente y un municipio con capacidad operativa para responder a estas nuevas obras”.

En cuanto a la decisión del gobierno nacional de paralizar las obras púbicas, el intendente mencionó que Ameghino no fue afectado porque no tenían obras con competencia del Estado Nacional. “Mi opinión es que la obra pública es necesaria, que el Estado debe llevar adelante obras que impacten no solamente en la vida de los vecinos sino también en el desarrollo económico. Uno cuando construye una ruta también piensa en el impacto que eso tiene sobre la producción y la conectividad”, afirmó.

En cuanto a las mayores necesidades expresadas por los vecinos de Ameghino, el intendente dijo: “Muchas veces los vecinos manifiestan necesidades donde no es el Estado municipal el encargado de garantizar la solución, pero aun así nos hacemos eco” y remarcó: “Sin dudas, hoy las principales necesidades pasan por el acceso al empleo, por la mejora del sistema de salud y viviendas”.

Así, resaltó la creación de una oficina de empleo para dar respuestas a las personas que requieren un trabajo. Su objetivo es actuar como intermediario entre el sector privado y los particulares interesados. Además, en materia de salud, remarcó la incorporación de profesionales al equipo de salud y la renovación de equipamiento en el Hospital.

Por último, adelantó que “estamos muy cerca de firmar un convenio para la generación de más de 150 terrenos en la ciudad de Ameghino que van a comercializarse desde el municipio a precios accesibles y con financiamiento para que las familias puedan construir su vivienda propia” y cerró “hoy el Estado tiene que pensar en cómo se la rebusca para poder desarrollar obras, los números son muy finos y hay que tener muchísima racionalidad para desarrollar ese margen que permita hacer inversión, por eso nosotros nunca cerramos ninguna puerta. En todo el lugar donde podamos conseguir algún recurso para Ameghino vamos a ir a buscarlo”.