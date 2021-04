Piden no contactarse con ciudades de alto riesgo sanitario por Covid-19

La Comuna de Florentino Ameghino emitió un comunicado para que sus vecinos eviten vincularse con zonas de alto riesgo sanitario.

“Determinadas ciudades de nuestra región están atravesando un altísimo incremento de contagios, como es el caso de Trenque Lauquen y General Villegas. En este último caso, los casos activos de COVID-19 ya son 268 y continúan creciendo aceleradamente. Vaya nuestra solidaridad para con los municipios y vecinos de estas ciudades, y un pedido a los ameghinenses: por favor, evitar vincularse con ciudades de algo riesgo sanitario”, expresa la advertencia y el pedido a la comunidad local.

Apuntan a controlar la cantidad de casos positivos, con lo que se evitará un colapso del sistema de salud y se transitará la pandemia con la mayor normalidad posible.

No relajarse

La Municipalidad solicita a la población no relajarse y sostener los cuidados.

Desde Salud apuntan que el Distrito de Ameghino sigue encuadrado en la Fase 5 y que si bien cuentan con un importante número de personas vacunadas con al menos la primera dosis (33% de la población objetivo de Ameghino) estaba demostrado que ni estos ni quienes ya hayan contraído el virus estén exentos de contagiarse nuevamente. “La vacuna no responde de igual manera en todos los organismos y no garantiza inmunidad. Lo que sí hace es reducir los síntomas y la hospitalización”, aclararon.

Señalan que era necesario saber que ante el aumento de casos era posible un colapso del sistema regional de derivación para pacientes que requieran terapia intensiva, y que por lo tanto se debía afrontar esta segunda ola, principalmente con los recursos de infraestructura y equipamiento del Hospital Municipal.

“En efecto, si se logra controlar el crecimiento de contagios, podremos brindar a toda la población un tratamiento adecuado. De lo contrario, estaremos expuestos al colapso del sistema sanitario”, alertaron.

Aconsejan reforzar los cuidados ya conocidos: el correcto uso del barbijo, el lavado permanente de manos, el distanciamiento social y la ventilación natural de espacios cerrados.

Recomiendan evitar, durante los próximos 14 días y en lo posible durante los próximos meses, la vinculación con Distritos con un importante crecimiento de casos, principalmente, con Gral. Villegas.

Si se viaja o se proviene de alguna zona con crecimiento de casos, se indica tomar cuidados previos al viaje, durante y después de este. Al llegar a Ameghino, se recomienda un aislamiento preventivo de 7 días (siempre que no se presenten síntomas) y la maximización de los cuidados.

Ante la presencia de síntomas, por más mínimos que sean, comunicate con el 107.

Restricciones

Si bien Ameghino está en Fase 5, el Distrito también está afectado por las restricciones:

- No se puede circular las 2 y las 6 de la madrugada.

- Los bares y restaurantes deberán cerrar sus puertas a la 1.

- Quedan prohibidas las reuniones sociales, de todo tipo, de más de 10 personas en espacios cerrados y de 20 personas en espacios abiertos.