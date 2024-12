Opiniones divididas entre los intendentes del peronismo bonaerense

La posibilidad de que se adelanten las elecciones en la Provincia divide aguas en el peronismo. En términos generales, intendentes y referentes territoriales cercanos al gobernador Axel Kicillof se muestran partidarios de desdoblar los comicios de los nacionales. En la vereda de enfrente se plantan alcaldes de La Cámpora y del kirchnerismo, que prefieren elecciones simultáneas con las nacionales tal como planteó Cristina Kirchner hace algunas semanas.

En ese contexto, el exintendente de Ituzaingó y presidente del Partido Justicialista de ese distrito, Alberto Descalzo, salió a pedir abiertamente que se desdoble la elección bonaerense en 2025 y que se voten en días diferentes los cargos nacionales de los provinciales y municipales.

“Yo pienso que la provincia de Buenos Aires debe tener una fecha de votación diferente a la nacional, debe desdoblar la elección. Lo digo en defensa de la propia provincia de Buenos Aires y en defensa de los municipios, para después sí poder ordenarnos y organizarnos para la nacional. Nos tenemos que fortalecer para ir con todo a una elección nacional dentro de dos años”, reflexionó Descalzo.

“Esto no significa que no vamos a apoyar a nuestros candidatos al Congreso nacional, todo lo contrario. Tiene que ver con la autonomía de los municipios y de la Provincia, porque es la única manera de que los intendentes recuperen el valor que tienen”, planteó.

El exmandatario y actual concejal de Ituzaingó también disparó contra “dirigentes nacionales que aparecen reclamando a los intendentes cuando llegan las elecciones y después no les brindan el acompañamiento o la representatividad que deberían otorgarles por los votos que aportan”. “Por eso digo que es un buen momento también para recuperar la autonomía de los municipios”, enfatizó.

Alberto Descalzo también se mostró en sintonía con la gestión que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof. “La situación es muy difícil, por eso me parece que sería muy importante que haya una fecha de votación diferente”, manifestó.

Cabe recordar que la última vez que se votó de manera desdoblada en territorio bonaerense fue en 2003, cuando la elección presidencial fue en abril (sin balotaje, porque Carlos Menem decidió no participar) y en septiembre se realizó la de gobernador e intendentes.

Por su parte, Iván Villagrán, intendente de La Cámpora de Carmen de Areco, se mostró en sintonía con la idea de Cristina Kirchner. “Tenemos que sincronizar. Tiene que ser el mismo día por una cuestión de salud mental de la gente, no podemos hacerlo en días diferentes. Entonces, es importante sincronizar eso. Fundamentalmente no molestar tanto a la gente llamándola a votar en momentos diferentes. Me parece que es una cuestión de organización más que nada social. Va a facilitarle al electorado poder dedicarse ese día a votar y listo y saber que después ya no tiene que ir más. La elección debe ser sincronizada a nivel nacional, provincial y local. Por supuesto todo el mismo día. Y, en el caso de que el Gobierno nacional derogue las PASO, creo que la Provincia debería seguir esa lógica también y derogarlas”, afirmó.