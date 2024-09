La Provincia le respondió a Milei: “No vamos a hacer ese ajuste”

“No vamos a hacer ese ajuste brutal porque queremos lo contrario”. La advertencia salió de la boca de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del gobernador, Axel Kicillof, quien aprovechó su habitual conferencia de prensa de los lunes para aclarar que el distrito no se plegará al reclamo que el presidente, Javier Milei, le hizo a los gobernadores en la noche del domingo, cuando presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso.

Esto es, que la Provincia no se sumará al plan para avanzar con un recorte adicional en las arcas públicas en torno a los 60.000 millones de dólares, como reclamó el jefe de Estado.

“El ajuste no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador en su segundo mandato fue elegido para fortalecer el Estado, asegurar más derechos a los bonaerenses y porque no estamos de acuerdo. Además, el Estado funciona en conjunto con el mercado. En todos los países del mundo son economías mixtas, quizás no lo sabe Milei porque solo mira el libro de Microeconomía I”, respondió la Provincia a través de Bianco.

Tomando palabras del propio Presidente, el funcionario alertó que “la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, no nos piden que achiquemos al Estado para agrandar a la sociedad ni que hagamos un ajuste. Donde vas te piden más patrulleros, hospitales, escuelas, caminos rurales. Todo eso es el Estado”, enumeró.

El domingo, al presentar el Presupuesto 2025, Milei insistió en que la “piedra basal” de la ley de leyes será el déficit cero y matener el superávit. Habló, en ese sentido, de ponerle “un cepo al Estado” y aseguró que “esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino se pelea en todas las dimensiones del Estado, también en las jurisdicciones provinciales y municipales”. Le apuntó así a los gobernadores y a los intendentes, luego de que la semana pasada se le prohibiera a los jefes comunales incluir tasas municipales en las boletas de los servicios públicos.

La diatriba antiestatal también mereció ayer la respuesta de Bianco: “Los principales países capitalistas desarrollados de la actualidad y del pasado se desarrollaron sobre la base de políticas de fomento a la industria por parte del Estado, de protección de sus industrias por parte del Estado. Ninguna de esas naciones se desarrolló sobre la base de la ausencia del Estado y mucho menos sobre la base de la mano invisible del mercado”, dijo en otro tramo de la conferencia en la que también se opuso al veto a la reforma jubilatoria y a proyectos que impulsa el oficialismo, como el de la boleta única de papel, que consideró “totalmente innecesario” para el sistema electoral de la Provincia.