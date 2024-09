Una joven asesinada en San Nicolás

En el partido bonaerense de San Nicolás reina la conmoción tras el hallazgo sin vida de la joven Florencia Soledad Comas, de 27 años, a la vera de un camino de tierra. La víctima, que sufría una hipoacusia y era buscada intensamente desde, apareció envuelta en sábanas y en una bolsa de tela color rosa. Su marido había denunciado la desaparición al enterarse que no había retirado a su hija del jardín de infantes y tampoco se encontraba en la vivienda.

En horas de la mañana, un hombre que trabaja en la planta de tratamiento de residuos vio al borde del camino una bolsa extraña y alertó al personal policial. Cerca del mediodía, fuentes de la Justicia confirmaron que el cuerpo hallado dentro de la bolsa era el de Florencia Comas.

La madre, quien aseguró que "no duda de ninguna persona de su círculo íntimo", reveló: "No reconocimos el cuerpo todavía. Me mostraron fotos de las zapatillas, de una pulsera y unos anillos, y les dije que era mi hija". En ese marco, lamentó: "Si bien ella no vivía conmigo, yo le regalaba las zapatillas y la ropa, sé perfectamente cuáles tiene".

Asimismo, afirmó: "La última persona que la vio es una mamá de la escuela, a quien le van a tomar declaración. Ella asegura que la vio subir al colectivo 504 de las ocho en Ruíz Moreno y Av. Moreno. Después ella bajó en el Banco Provincia y mi hija seguía en el colectivo. No sabe si después se bajó finalmente o no, dijo que estaba sentada en el último asiento".

La investigación, que analiza las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la zona, apuntaría contra un auto de alta gama que es sospechado de abandonar el cuerpo en la escena.