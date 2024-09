La Provincia presentó su propio régimen de incentivo a inversores

Luego de la polémica que generó que la Provincia no adhiriera al RIGI nacional, agigantada tras conocerse la decisión de YPF en el sentido de que la planta de gas licuado no se instalará en Bahía Blanca sino en Río Negro, finalmente ayer la administración de Axel Kicillof presentó en la Legislatura su propio régimen de incentivo a las grandes inversiones con alcance bonaerense.

El proyecto de ley contiene 32 artículos y fue defendido por el ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, ante los distintos bloques parlamentario. Contiene exenciones impositivas en el Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos.

“Tiene una lógica distinta del RIGI nacional, donde básicamente el régimen de incentivo provincial pone énfasis en el impacto productivo y social por delante del beneficio. Únicamente van a poder acceder al beneficio aquellos proyectos que demuestren que van a generar más valor agregado, más empleo, innovación tecnológica, cuestiones de sustentabilidad ambiental, de género y sustitución de importaciones”, remarcó Costa.

De acuerdo a la iniciativa, hay tres grupos de beneficiarios en función del monto de la inversión, que gozarán de exenciones fiscales parciales sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliarios y de Sellos.

El primero, con un monto de inversión de hasta USD 50 millones con exenciones del 30% por 5 años; el segundo, con desembolsos de entre USD 50 y 200 millones con reducciones del 25% por 4 años; y el tercero con inversiones mayores a USD 200 millones, con beneficios del 20% por 3 años. Asimismo, Costa sostuvo que se pueden acumular otras ayudas adicionales, que no podrán superar los 15 años.

El ministro desarrolló que los proyectos elegibles para ingresar a los beneficios que plantea el nuevo régimen son aquellos que propongan la creación o ampliación de una planta o una nueva inversión, o la puesta en marcha de un nuevo proceso productivo, siempre y cuando no implique una reducción en la planta de empleados.

Costa sostuvo que los proyectos de inversión mayores a USD 50 millones deberán presentar un “programa de desarrollo de proveedores”, que deberá contemplar, de forma incremental, que al menos el 50% del monto total destinado al pago de proveedores sea la contratación de empresas radicadas en la Provincia. Para este fin se creará un registro de proveedores del Gobierno bonaerense.

Ahora comenzará una negociación con la oposición en busca de que el proyecto se apruebe.

“Desde la Provincia están armando un nuevo régimen distinto al nacional. No dicen qué pasará con aquellas inversiones que adhieran al régimen nacional por estar en más de 200 millones y si no tenían que hacer de vuelta el trámite en la Provincia. Ahí hay un tema en el veo que la Provincia no está yendo a buscar las inversiones”, dijo el jefe de los senadores del PRO, Alejandro Rabinovich.