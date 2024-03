Rastros de golpes y torturas en el cuerpo del empresario asesinado

Jorge Enrique De Marco, el empresario inmobiliario de 65 años al que maniataron y mataron el último jueves en su casa de la calle Obispo Terrero en San Isidro, fue asesinado a golpes. Si bien el caso se encuentra en plena investigación y sin detenidos, en las últimas horas los resultados de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de San Fernando revelaron que la víctima tenía dos costillas fracturadas, lo cual le produjo una broncoaspiración: esa fue la causa de muerte que establecieron los forenses. El cuerpo presentó quemaduras de cigarrillos.

Así, el análisis forense despejó algunas dudas iniciales. Es que si bien el cadáver fue encontrado golpeado -y atado de pies y manos en una habitación-, los investigadores no sabían si las lesiones a simple vista habían sido suficientes como para matarlo. Por eso, consideraban la posibilidad de que De Marco haya sufrido un infarto a causa de los golpes y el miedo. Eso ahora quedó descartado.

La hipótesis del crimen

La hipótesis que investiga la fiscal Carolina Asprella es la de un homicidio en ocasión de robo, con una investigación llevada adelante por la DDI de San Isidro de la Policía. Sin embargo, no se sabe bien hasta este momento qué le robaron. La casa no tenía cámaras de seguridad. Había una alarma, que, según fuentes judiciales, no sonó. Se detectó que faltaba un panel en un mosquitero, pero los delincuentes -se desconoce cuántos- no podrían haber entrado por allí. El lugar de ingreso sospechado es una ventana en el dormitorio.

En el interior, algo que llamó la atención fue que solo la habitación donde se encontraba el cuerpo estaba revuelta. Hasta el momento no hay precisiones sobre si había dinero o joyas. Por lo pronto, se cree que los delincuentes robaron teléfonos y armas.

El crimen fue descubierto con un llamado al 911. Del otro lado de la línea, un amigo y vecino de la víctima denunció que encontró el cuerpo del hombre en la planta alta de su domicilio. Al notar su ausencia, decidió ingresar a la vivienda con una copia de la llave.

“Ayer (por el miércoles) hablamos con él normalmente. Hoy (jueves) no contestaba WhatsApp y llamadas y, con otros amigos, nos pusimos de acuerdo y vinimos al mediodía. Yo era el único que tenía llave. Él vivía solo. Entramos y encontramos la escena de un homicidio”, dijo uno de sus amigos al canal de TV.

“La casa era un búnker”

La abogada penalista Susana Dascalaky, pareja del empresario asesinado, contó detalles de lo que sucedió durante la madrugada del jueves y sobre cómo vivía el hombre. "Su casa era un búnker", definió la mujer, que también reveló por dónde habrían ingresado los delincuentes a la vivienda y el detalle que permitió su irrupción.

Con lentes de sol para evitar mostrar sus ojos envueltos en lágrimas, la mujer dijo que quiere "dejar el nombre de Jorge bien alto", con quien llevaba ocho años de relación. "La hipótesis principal es la de un robo", avaló los primeros avances de la investigación. Dijo que el hombre era muy cuidadoso y prevenido: "A su casa no ingresaba nadie que no conociera". Sostuvo que De Marco era un "apasionado de la seguridad" y definió la vivienda, ubicada en San José y Obispo Terrero, como "un bunker". La mujer explicó que en el último tiempo habían acordado vivir cada uno en su casa y por eso ella no estaba allí con él en el momento del ataque.

Consultada sobre la brutalidad con la que golpearon a su pareja, Susana respondió: "Conociéndolo a Jorge, que era instructor de tiro, que iba todas las semanas al Tiro Federal, se quiso defender y eso generó el ensañamiento de estas personas. Hablamos de un hombre de 1.98 con 130 kilos, que no era fácil de controlar".

"La casa era totalmente segura, viví cinco años ahí. Y te puedo decir que iba los fines de semana, era totalmente segura. Era una persona con todo tipo de precauciones, era un apasionado del tema de seguridad", siguió. Contó que todas las ventanas tienen doble vidrio blindado, pero reveló un detalle que habría facilitado el asalto.

Contó que Jorge sufría de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), porque fumaba, y que por el calor habría decidido abrir una de las ventanas. Un descuido que le costó caro. La mujer especula que fue por allí que irrumpieron en el interior de la casa, en el piso superior desguarnecido.

Respecto de cómo fue encontrado, señaló que "él era un virginiano muy rutinario, entonces siguiendo esa rutina yo me di cuenta que algo pasaba. No respondía los mensajes ni le llegaban tampoco. Fue por eso que llamé a los amigos. Uno de ellos fue, tocó timbre y nada. Hasta que otro que tiene la llave logró entrar y fue ahí que lo vieron tirado, muerto".

Quién era el empresario

De Marco vivía solo. Era instructor de tiro e iba semanalmente a practicar al Tiro Federal, un hobby que cultivaba desde su juventud. También amaba los animales: encabezó durante varios años el Centro de Prevención de Crueldad al Animal, una ONG que realizaba rescates y brindaba apoyo jurídico.

De chico, era conocido por ser el hijo de la dueña de una conocida librería de San Isidro. De grande, como abogado, pero más por ser un férreo defensor de los animales. De Marco -según sus allegados- era muy querido y rescataba a perros y gatos en situación de calle. La víctima, dedicada al negocio inmobiliario, presidía además una empresa del rubro desde 2017, que integró junto a una mujer hoy fallecida.