Kicillof: "El ajuste perjudica al pueblo, no a un gobernador"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró hoy que el plan económico de Javier Milei responde a un "ajuste clásico" y que no perjudica a "un gobernador, sino al pueblo", al hablar en el acto de inauguración de dos empresas en el Parque Industrial de Florencio Varela, donde anunció una línea de crédito del Banco Provincia para damnificados por fenómenos climáticos.



Durante la inauguración de las dos plantas, Kicillof anunció una nueva línea de crédito por 5 mil millones de pesos para quienes hayan sufrido el temporal de la semana pasada que ocasionó daños y en el que murieron 13 personas en distintos puntos de la provincia, y también se refirió a las últimas medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional.



Acompañado de intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, el de Producción de la provincia, Augusto Costa, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que en la reunión que mantuvo días atrás con el presidente Milei junto con el resto de los gobernadores, les dijo, al referirse al plan económico que "no era lo que quería hacer pero que ese plan sería por un tiempo, no dijo cuánto".



"Es un plan de ajuste clásico, es un ajuste fiscal, monetario y enorme devaluación. Quedó atrás o quedarán para adelante las ideas que se discutieron en campaña, hoy hay un plan de ajuste clásico se aplicó mil veces y conocemos las consecuencias", aseveró el gobernador.



En ese sentido, dijo que "el ajuste siempre va a las provincias, no es para perjudicar a un gobernador, porque nosotros inauguramos escuelas, rutas, hospitales, este ajuste perjudica al pueblo de la provincia de Buenos Aires, no a un gobernador".



Ante esta situación, aclaró, "vamos a usar todos los instrumentos que tengamos a mano para acompañar, intentar morigerar, para intentar atravesar y de esta manera aliviar lo más posible, las medidas económicas que afecten la producción e industria argentina y también de la provincia de Buenos Aires".



"A mí me votaron para eso, para crear trabajo, defender derechos, abrir escuelas, construir rutas, y parques industriales y seguir acompañando a los trabajadores, seguir dando créditos productivos, así que en cualquier circunstancia, en cualquier condición y ante cualquier dificultad cuenten con el gobierno de la provincia", señaló.



En ese tono, aseguró estar "presente". "No queremos que se cierre una sola empresa en la provincia de Buenos Aires, que se pierda un solo puesto de trabajo, es nuestra responsabilidad, pero también es responsabilidad del gobierno nacional", subrayó.



La nueva línea de crédito especial del Banco Provincia estará disponible desde el próximo 2 de enero para quienes hayan sufrido consecuencias del temporal que azotó la región.



De acuerdo a lo explicado por Cuattromo, se trata de un préstamo para personas humanas, de hasta 1 millón de pesos por damnificado, y si es empresa hasta 10 millones de pesos, mientras que para microemprendedores, habrá una línea de hasta 50 salarios mínimos, todo a 48 meses a taza fijo en pesos, con período de gracia a 12 meses.



En relación al temporal, Kicillof cuestionó a quienes ponen en duda al cambio climático, haciendo referencia al presidente Milei quien en varias oportunidades declaró "no creer" en ese fenómeno.



"Hemos gobernado con sequía y ayer en Carhué se inundó, tuvimos de todo, ráfagas de viento de 150 km por hora", dijo y señaló que, por eso, "aquel que sigue negando el cambio climático, ya pasa de necio a ignorante y de ignorante a negador".



En ese punto, comentó: "Agradecí la visita del gobierno nacional pero le hicimos un pedido de las necesidades; es un país federal, los gobiernos provinciales tienen sus responsabilidades pero también necesidades que son excedidas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo ahí, con todos los instrumentos que tuvimos lo pusimos al que necesitaba y ahora agregamos esto".



Y mencionó que "si no está el Estado no hay nadie, no lo resuelve le mercado, tiene que estar el Estado para eso somos una sociedad, para eso estamos organizados".



El gobernador cuestionó las consecuencias de abrir las importaciones y dijo que traerá severos daños a la industria nacional, por lo que se diferenció del gobierno nacional al considerar que "gobernar es crear trabajo, crear y sostener industria. Esto tiene un proceso y después da frutos y lo disfruta la sociedad en su conjunto".



"Siempre es más fácil firmar un decretazo y una ley que dedicarse a laburar y generar más trabajo e industria, así que los que se dicen eficientes son bien vagos porque los decretos se los escriben otros", cuestionó.