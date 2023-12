Imponen Inhibición General sobre la mansión de Insaurralde en San Vicente

El juez federal de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, ordenó la inhibición general sobre la mansión que el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde tiene en el barrio privado Fincas de San Vicente.

Lo hizo a pedido del fiscal Sergio Mola quien reclamó la medida para que no se pueda vender ni transferir el bien que está en la mira como parte de un supuesto crecimiento patrimonial indebido.

La inhibición es a raíz que la casa es u o de los bienes de la empresa Saxasa Líbero S.A y la cual estaría bajo administración de uno de los hijos del ex funcionario.

También se dispusieron inhibiciones sobre bienes de Sofía Clerici, en cuanto a alguna empresa; y los de Jesica Cirio. La investigación ahora también se focalizó sobre los dos hijos que tiene Insaurralde en función de integrar sociedades que ahora quedaron bajo la mira por el análisis del patrimonio del ex funcionario.

Si bien no hay una imputación formal sobre ambos hijos -- acción que sí la hay sobre el ex funcionario y su ex pareja así como la modelo--, están bajo investigación.