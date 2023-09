Kicillof y Katopodis habilitaron un tramo de la Autopista Presidente Perón

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de habilitación de un tramo de 22 kilómetros de la Autopista Presidente Perón, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

En ese marco, Kicillof destacó que “esta es una de las obras estructurales que marcan un antes y un después, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de millones de bonaerenses”. “Con esta y otras obras muy importantes, nos hemos propuesto darle a nuestra provincia un nuevo equilibrio con justicia geográfica, territorial y distributiva”, agregó.

“Nadie le había prohibido al mercado construir esta autopista, pero fue el Estado el que llegó para garantizar la conectividad y dar lugar ahora a nuevas industrias, comercios y emprendimientos privados”, señaló el Gobernador y añadió: “Ya sufrimos el fracaso de las PPP y no podemos volver a cometer el mismo error: en la Argentina hay grandes obras vinculadas a la salud, la educación y la conectividad que si no las hace el Estado, no las hace nadie”.

Con una inversión de $19.800 millones, el tramo habilitado se extiende desde la intersección con la Autopista Ezeiza-Cañuelas hasta la ruta provincial N°210, pasando por el empalme de la ruta N°58. La obra incluyó la construcción de una autopista semiurbana sobre traza nueva, con dos carriles por sentido de circulación, colectoras, nueve puentes, cuatro distribuidores, iluminación y señalización inteligente.

Asimismo, Katopodis resaltó que “ya hemos alcanzado el 80% de esta obra histórica para la provincia y vamos a seguir trabajando hasta finalizarla”. “La Argentina que viene no necesita ni ajuste ni sacrificio, sino seguir haciendo rutas, caminos, acueductos y hospitales para que el futuro no sea un botín para unos pocos, sino un país en el que haya oportunidades para todos”, dijo.

Este tramo abarca a los municipios de Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón. Resulta así un corredor clave para la conectividad de la zona sur del conurbano bonaerense e integra uno de los anillos de circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta inauguración no es un hecho aislado, sino que se complementa con una gran cantidad de obras viales que se están llevando adelante la provincia de Buenos Aires para mejorarle la vida a nuestra gente”, expresó Arrieta y sostuvo: “Tiene que ver con el futuro que imaginamos para nuestro país: sin ajuste, sino con más producción, trabajo y consumo”.

De esta forma, ya se habilitaron 37 kilómetros de la autopista, en tanto que se encuentran en ejecución otros 36. El proyecto alcanza en total a 12 distritos, promoviendo un cambio estructural en la provincia que beneficiará a más de 12 millones de personas.

Estuvieron presentes el administrador general de Vialidad provincial, Hernán Y Zurieta; las intendentas de Presidente Perón, Blanca Cantero; de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Lomas de Zamora, Marina Lesci; los intendentes de Ezeiza, Alejandro Granados; de San Martín, Fernando Moreira; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Pila, Sebastián Walker; el presidente de Grupo Provincia, Gustavo Menéndez; el subadministrador general de Vialidad Nacional, Alejandro Urdampilleta; el secretario de Salud de Ezeiza, Gastón Granados, y la presidenta del Concejo Deliberante, Dulce Granados; y la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui.