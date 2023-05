Pablo Zurro, contra Milei: “Es un masturbador compulsivo”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, cargó contra Javier Milei en las últimas horas, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza. A través de una entrevista en radio, el mandatario acusó al empresario de ser un “masturbador compulsivo”.

“Para mí, Milei es un masturbador compulsivo, viste que uno se masturba cuando es chico, pero él se enloquece, le agarran esos ataques de locura y dice ‘vamos a tirar el Banco Central’. Mentira. No le den bola a un masturbador compulsivo. Cuando le hicieron tres o cuatro entrevistas profundas, da pena”, aseguró en Radio Perfil.

“Milei no tiene desarrollada su sexualidad, sea con un hombre o una mujer, entonces se masturba y dicen cualquier boludez”, agregó respecto a la idea de cerrar el Banco Central, si gana las elecciones en este 2023.

En tanto, Zurro añadió: “A mí me da lo mismo que explore con un hombre, una mujer, una jirafa. Estoy con la ley de matrimonio igualitario, así que me da lo mismo pero es pajero, pajero”.

Respecto a las elecciones próximas en instancias de Primarias, el intendente de Pehuajó confió en que el kirchnerismo puede ganar las elecciones mientras “los otros” acompañen, en referencia al Frente de Todos.

En cuanto a Juntos por el Cambio, consideró: “Si los rascamos un poco a todos, ¿quién no va a querer que haya menos pobreza? Menos Larreta, que tiene personas tiradas en la calle. Una asociación de perros cuida a los perros más que Larreta a las personas”.

“Si Cristina no es candidata, ella tiene que decir quién puede serlo. Se pudo haber equivocado con Alberto Fernández, pero él no es Mauricio Macri, él no hizo la deuda”. En la misma línea, sobre el actual presidente argentino comentó: “Si nosotros, que estamos en este gobierno que ha sido bastante suave, más después de lo de Vincentín, no ponemos los pies en la tierra y no volvemos a los 12 años de Cristina, obvio que podemos perder”.

“Lo que viene es terrorífico si no convencemos a la gente. Nosotros vamos a ganar, hay que poner a Milei en el lugar que está. No hay que darle tanta trascendencia”, cerró sobre su visión del futuro en el país.