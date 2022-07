Programa Puentes: estiman que acercará la educación universitaria a 82 municipios bonaerenses

El director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli, aseguró que el Programa Puentes impulsado por el Gobierno Bonaerense para acercar la oferta educativa terciaria a la población “llegará a 82 municipios”.

Con este plan presentado ayer por el gobernador Axel Kicillof, se buscan “incrementan las oportunidades de acceso a la educación superior mediante la extensión de la cobertura territorial en municipios del interior bonaerense”, según indicaron fuentes gubernamentales. La iniciativa “alcanza a 25 universidades con asiento en la provincia y beneficia directamente a 200.000 habitantes que viven a más de 50 kilómetros de las sedes de estas casas de altos estudios”.

De esta forma, “la Provincia financia la refacción y creación de Centros de Integración Territorial Universitaria (CITU) con fondos para obras de infraestructura tendientes a la creación o adaptación de aulas bimodales”.

En declaraciones formuladas a radio Provincia, el funcionario expuso que ya “son 16 los municipios que firmaron el convenio por $15 millones” y planteó que el objetivo es llegar a 82 distritos “que responden a estas necesidades, no solo los de conurbano sino también aquellos que son de menos de 200.000 habitantes, o los que no tengan universidad”. La propuesta subsidia “la apertura de carreras orientadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios, mediante la asignación de presupuestos para salarios, movilidad y viáticos de personal docente y no docente”, de acuerdo a la información difundida por voceros del Ejecutivo provincial. La oferta académica “abarcará diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas, de forma presencial, semipresencial y virtual”.

Así, Brardinelli detalló que la iniciativa se plasma con la firma de “un acuerdo asociativo y colaborativo entre el municipio, el Consejo y la universidad, en el que la Provincia se va a hacer cargo de todos los gastos que tienen que ver con pagarle a los docentes y viáticos”. Por otro lado, especificó que “también hay una pata que es de fortalecimiento para docentes universitarios de los municipios, mejorar infraestructura y equipamiento”.

Una de las acciones del programa será “llevar actividades extra académicas culturales o extracurriculares para construir, porque la universidad es más que simplemente las clases; es investigación, proyectos de extensión y tenemos que empezar a articular y trabajar en ese sentido”. Por ello, se pondrá en marcha un proceso en donde empezamos con diplomatura y tecnicaturas, con tiempo para ir generando una masa crítica y las estructuras necesarias para llevar carreras más complejas”, señaló.

Además, Brardinelli informó que también se articula con las universidades que dicten cursos de posgrado, “porque muchos profesionales en el interior quieren seguir estudiando, se quieren capacitar y seguir especializándose y no hay oferta” y añadió que “entonces, estamos gestionando cursos de posgrado para varias licenciaturas y títulos de grado para tener una oferta también en ese nivel”.