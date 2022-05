Piden que "se aísle y no vaya a trabajar" quien presente síntomas gripales

La subsecretaría de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, sostuvo hoy que si bien hubo "un crecimiento muy veloz" de los casos de coronavirus en la provincia en los últimos días y destacó que gracias a la vacunación anticovid "ese aumento no tiene impacto significativo en cuanto a casos graves y fallecimientos" por lo que instó a la población a mantener los "cuidados, como el uso de barbijos y ventilación de ambientes".

Asimismo, en diálogo con radio LU6 de Mar del Plata, pidió a quien presente síntomas gripales "que se aísle, no vaya a trabajar" o al colegio porque, señaló, "si uno tiene dolores de garganta, si está con tos y si tiene fiebre, lo mejor es quedarse unos días en su casa para no contagiar al resto".

La funcionaria indicó que en la tasa de contagios de Covid-19 se está "viendo un crecimiento muy veloz, de hecho de una semana a la otra fue del 100 por ciento, pero gracias al plan de vacunación este aumento no tiene un impacto significativo en cuanto a casos graves y fallecimientos".

"Era lógico que hubiera un aumento de casos durante la temporada de invierno. Esperamos que haya un comportamiento similar a la tercera ola y es probable es que tengamos un número muy alto de casos como lo hemos tenido en la tercera ola, pero gracias a la vacunación esto no tiene un impacto significativo en cuanto a casos graves y de fallecimiento", remarcó.

Ceriani, que también es psicóloga y docente, indicó que "por eso es importante seguir recordando que hay que vacunarse, que aquellos que aún no se dieron la tercera dosis se la den y aquellos que tienen indicación de cuarta dosis, segundo refuerzo, concurran a cualquier vacunatorio y se la hagan aplicar".

La vacunación anticovid "es libre en la provincia de Buenos Aires, no hay que esperar un turno y cualquiera se puede acercar a cualquier vacunatorio y vacunarse porque eso es lo que nos va a permitir atravesar esta cuarta ola sin necesidad de mayores restricciones", recordó.

"Además de la vacunación hay que seguir sosteniendo ciertos cuidados como el uso de barbijos, la ventilación de los ambientes, el lavado de mano y el uso de alcohol en gel", advirtió la funcionaria.

Al referirse sobre la variante que circula actualmente, Ceriani dijo que "es la ómicron como fue con la tercera ola, con una subvariante BA.2, pero en la provincia de Buenos Aires ya hemos identificado un caso de la subvariante BA.4, que está circulando y tiene las características de ser muy contagiosa, pero no ser grave, agresiva".

Consultada sobre si recomienda el hisopado, sostuvo que "para aquellos que son mayores de 50 años o tienen alguna comorbilidad incentivamos el testeo porque en esos casos saber si tiene influenza o coronavirus les permite a los profesionales de la salud actuar de una manera diferente".

"Para el resto de la población recomendamos que se aísle, no vaya a trabajar, que se quede en su casa; en el caso de los chicos que no vayan al colegio para cuidarse y sobre todo para no contagiar", insistió.

Y, apuntó: "La verdad es que si uno tiene dolores de garganta, si está con tos y si tiene fiebre, lo mejor es quedarse unos días en su casa para no contagiar al resto".

Respecto del nivel de plazas ocupadas en los centros de salud, Ceriani dijo que "no hay un impacto de los casos en internaciones. Por supuesto que hay un leve aumento de ocupación de camas y de consultas de guardia pero esto tiene que ver con la temporada invernal, donde siempre para esta época hay una mayor demanda del sistema de salud".

"Hoy por hoy la ocupación de camas en total (entre los sectores público y privado) está por debajo del 60% de camas de la provincia de Buenos Aires, y es por eso que estamos ante una situación de relativa tranquilidad y no estamos preocupados", concluyó.