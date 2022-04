“Estamos a favor de liberar el mercado”, dijo diputada de Avanza Libertad

Constanza Moragues Santos, diputada provincial por Avanza Libertad, visitó ayer Junín y, en diálogo con TeleJunín Noticias, afirmó: “Estuvimos visitando gente de trabajo, comerciantes, vecinos que tenían ganas de contarnos cómo atraviesan la vida laboral en la pospandemia. Nos llevamos un mapa triste y preciso de la figura del emprendedor, una realidad que se repite en toda la Provincia, con todas las trabas que hay a nivel impositivo para poder progresar, y las situaciones impositivas para las personas que tienen la posibilidad de ampliarse, de crecer”. Y agregó: “Nuestro espacio propone una matriz diferente, creemos que para generar empleo y progreso hay que cambiar las reglas que sostienen hoy la economía, estamos en favor de liberar el mercado, no estamos de acuerdo con los controles de precios, creemos que eso lo tiene que regular el mercado. La inflación es un efecto de toda esta situación, que es anterior, que tiene que ver con las reglas para poder contratar, para poder llevar adelante un negocio y ganar. Ahora aparece la situación de la ganancia inesperada, que es totalmente injusto, porque estamos todo el tiempo queriendo generar una situación que, además, no la salvamos, porque tenemos el 50% de pobres y ese número es cada vez mayor. Una de las causas que tiene que ver directamente con la inflación es el control de precios, por lo que no se resolver con controles de precios”.

