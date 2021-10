Costa defendió el plan de viajes de egresados gratuitos y atacó a Santilli

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, salió ayer al cruce del candidato a diputado nacional de Juntos Diego Santilli por su rechazo al anuncio de viajes de egresados gratuitos para 220.000 alumnos bonaerenses del último año del ciclo lectivo de la escuela media.

En un hilo de Twitter, el funcionario de Axel Kicillof acusó a la oposición de pretender que "sólo los estudiantes que puedan pagarse un viaje de egresados tengan derecho a conocer otros lugares", y aclaró que la medida "no es sinónimo de regalar plata" como denunció Juntos por el Cambio, ya que el dinero invertido será destinado a "la reactivación del turismo, uno de los sectores más castigados por la pandemia".

El sábado, Santilli había criticado desde Mar del Plata el anuncio de los viajes de egresados gratuitos, al sostener que "con esa plata podrían haber comprado 150 mil computadoras para que puedan estudiar los jóvenes o podrían haber construido 28 escuelas secundarias".

"Si creen que pueden influir en el voto, están equivocados. Dejen de subestimar a los bonaerenses", expresó el opositor, que preguntó: "¿Esas son las prioridades del Gobierno? Lo que hay que hacer es ir a buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela y cumplir con los 180 días de clases obligatorios que necesitan nuestros hijos".

Al hacerse eco de estas declaraciones, Costa dijo que no sale de su "asombro por la inexplicable indignación del candidato @diegosantilli con las medidas recientemente lanzadas por el gobierno de la PBA".

"Y más me sorprende su repentina preocupación por la educación. Pero veamos qué se esconde detrás de tanto cinismo y oportunismo", arrancó el ministro bonaerense.

"La oposición pretende que sólo los estudiantes que puedan pagarse un viaje de egresados tengan derecho a conocer otros lugares, paisajes, realidades y compartir experiencias únicas al finalizar el ciclo lectivo. Nada nuevo para quienes siempre defendieron los privilegios", fustigó.

Costa subrayó que desde Juntos por el cambio "cuestionan iniciativas destinadas a impulsar la reactivación del turismo" ya que "claramente no les importa la gente ni se preocupan por quienes la vienen pasando mal y necesitan de un Estado presente para salir adelante".

"Aunque a @diegosantilli le genere espanto, necesitamos que la temporada turística se extienda lo máximo posible para recuperar lo que se perdió por la pandemia. Por eso la Provincia financiará un paquete básico de viaje de egresados entre febrero y abril de 2022", informó.

"Esto no es sinónimo de "regalar plata". El dinero que se asigna va a destinarse a hoteles, empresas de transporte, gastronomía, guías estudiantiles, comercios y agencias de viajes que durante meses no trabajaron o lo hicieron en condiciones limitadas", justificó.

En este sentido, explicó que "se trata de recursos destinados a sectores que la pasaron muy mal", y enfatizó que "detrás de estas actividades hay trabajadores y familias que van a poder mejorar sus ingresos".

"Esta medida se inscribe dentro de un programa más amplio de promoción y reactivación del sector turístico en la provincia de Buenos Aires, una industria que emplea a alrededor de 130 mil personas en nuestro territorio", afirmó.

Y agregó: "Por ello también anunciamos el envío de un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto inmobiliario al sector de alojamiento turístico, desde marzo del 2020 hasta septiembre de 2021".