Axel KIcillof: “Debemos reconstruir un Estado golpeado por las políticas neoliberales y la pandemia”

El gobernador bonaerense, Axel KIcillof, participó en la apertura del 5° Congreso Audiovisual Nacional organizado por la Multisectorial Audiovisual que se desarrollará entre el 21 y el 23 de septiembre en el Museo provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en la ciudad de La Plata.

En declaraciones exclusivas a Radio Provincia destacó que "desde lo audiovisual el enfoque es muy claro porque se genera trabajo, valor y riqueza y la industria representa una parte importante de la producción total de Argentina y la Provincia".

Kicillof dijo que “lo que estamos buscando son diferentes instrumentos para fomentar e impulsar lo audiovisual" y agregó que en este contexto es importante "impulsar la producción nacional".



El Gobernador expresó que "la producción y difusión de contenidos audiovisuales fueron gravemente afectados durante la pandemia por eso desde lo nacional y provincial, tanto en el ámbito de la cultura y el turismo, se llevaron adelante políticas destinadas para sostener al sector".



Por otro lado, Kicillof puso énfasis en las recientes modificaciones ministeriales a nivel provincial y expresó que "hoy voy a tener reunión con los nuevos funcionarios Martín Insaurralde, junto a Carlos Bianco y luego con Leo Nardini y Agustín Simone. Algunos deberán incorporarse a las nuevas funciones de cara a lo que viene de doble reconstrucción del tejido productivo, del Estado golpeado por políticas neoliberales y luego afectado por la pandemia".



En ese sentido, Axel Kicillof indicó que "en los próximos días haremos la jura y los anuncios" de los respectivos funcionarios” y aclaró que "en el área de Salud, no habrá cambios".

Por último, explicó que en lo venidero "me va a acompañar Martín Insaurralde un hombre que puede aportar sus conocimientos milimétricos del territorio y su capacidad de articulación con los gobiernos locales".

Kicillof destacó que "es una etapa en la que tenemos que territorializar más la política, caminando hacia la salida de la pandemia. No hay zonas que hayan sido afectadas por igual, las necesidades para cada municipio o barrio son distintas".