Campaña para visibilizar que en la Provincia "hay clases"

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que conduce Roberto Baradel, y otros gremios de la actividad lanzaron ayer una campaña pública para visibilizar que en "las escuelas bonaerenses continúa el dictado de clases no obstante la no presencialidad, como ocurre desde el inicio de la pandemia de coronavirus".

Baradel y la secretaria de Comunicación del Suteba, Elisa Semino, señalaron ayer en un comunicado que en la provincia de Buenos Aires se dictan clases virtuales en la mayoría de los distritos, a excepción de Benito Juárez, Monte Hermoso, Pila, San Cayetano y Tordillo, en los que existe la presencialidad, en "el contexto de las medidas de cuidado dispuestas por el Gobierno para proteger a docentes, estudiantes y sus familias".

"Ante la campaña de desprestigio de la escuela pública y el ataque a las disposiciones de las autoridades sanitarias, los docentes reafirman su compromiso ineludible con la educación y las comunidades educativas", puntualizó Suteba.

También aclaró que con idénticos valores los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), convocados por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), continúan sosteniendo el vínculo pedagógico con los estudiantes desde las variadas plataformas.

El sindicalista concluyó afirmando que "no hay presencialidad, pero las clases continúan porque la educación pública está en pie y más viva que nunca a partir del compromiso y el trabajo de la totalidad de los trabajadores" de la actividad, concluyó el documento.