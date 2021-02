El ministro de Economía, Martín Guzmán dio definiciones sobre la situación económica del país y afirmó que “para resolver los problemas la economía se tiene que ir recuperando” y señaló que “el pilar del programa económico es el presupuesto”.

Abordó también los aspectos de la inflación y el dólar, y destacó el diálogo con empresarios y sindicatos.

Guzmán, consideró que se debe lograr una “recuperación que se sostenga en el tiempo” y aseguró que una mejora en los salarios es necesaria para tener una “demanda más pujante”.

Además, aclaró que el Gobierno actual busca “trabajar de una forma constructiva tratando de no repetir los errores que se cometieron en el pasado”.

Guzmán catalogó como “muy dañino” el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y agregó que “la contracción económica se profundizó y la inflación creció”.

Sobre la inflación, subrayó que es un problema “multicausal” y que se tiene que encarar desde un “esquema integral”, al tiempo que recalcó que no se deben realizar “promesas grandilocuentes”.

Los salarios

El funcionario nacional evaluó que los salarios le deben ganar a la inflación no sólo porque constituye “un objetivo”, sino porque es una “condición necesaria para sostener la recuperación de la actividad económica”.

“Se necesita tener una demanda pujante y el poder adquisitivo del salario es lo que contribuye a una demanda más pujante”, remarcó.

“No estamos condenados a nada. Somos dueños de nuestro propio futuro”, enfatizó el titular de la cartera económica, quien subrayó que la inflación es “multicausal”, por lo que se debe apuntar a “un esquema integral”.

De ese modo, puntualizó: “Tenemos que construir una economía más tranquila y hay que hacerlo de una manera que funcione”.

Por otro lado, habló de la importancia de “transformar la estructura económica y productiva para generar más valor” y destacó que “hay que trabajar con todos los sectores capaces de generar divisas, como la agroindustria, la energía, la industria, la economía del conocimiento”.

Respecto de las jubilaciones, Guzmán precisó que “la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios está relacionada a la evolución de los ingresos fiscales y a la evolución del salario. Como el salario y los ingresos fiscales ya le vienen ganando a la inflación cinco meses consecutivos, le tienen que ganar a la inflación”.

“Este es un objetivo per se, las jubilaciones se tienen que ir recuperando en términos reales luego de lo mucho que perdieron en el período 2015-2019, y esto es un compromiso para todo nuestro período de gobierno”, añadió.

Por otra parte, respecto a la cotización del dólar el ministro indicó que “no hay nada más desestabilizante y regresivo que un salto cambiario, que daña la producción, por eso en cada mesa de diálogo con el sector privado partimos de distintos principios y uno de ellos es la sostenibilidad fiscal”.

En tanto, manifestó en declaraciones radiales: “Tenemos que entender que la sostenibilidad fiscal es un pilar de la estabilidad macroeconómica y todo el país se beneficia de esa estabilidad”.

Postura de economistas

Economistas destacaron la importancia de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo y advirtieron que "lograr una inflación en torno al 30 por ciento", como plantea el Presupuesto, será un "ejercicio de dureza muy grande".

El economista Orlando Ferreres analizó sobre las negociaciones con el Fondo: "Va a tener que ser en mayo porque vence lo del Club de París, que requiere previamente un acuerdo con el Fondo para ser negociado".

En ese sentido, consideró: "Si no logramos el acuerdo con el Fondo en ese momento, tendremos que pagar lo del Club de París o vamos a entrar en un default medio complicado".

"Es necesario llegar a un acuerdo para mayo. Si no se llega, sería una cosa bastante dramática porque implicaría también otras consecuencias", apuntó el economista.

Por su parte, el director de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, remarcó: "Tenemos, por lo menos algunas guías básicas, lo cual es positivo, con metas obviamente muy ambiciosas sobre todo en el plano inflacionario".

"Lograr una inflación en torno al 30 por ciento este año va a ser un ejercicio de dureza muy grande", pronosticó y aclaró que el Gobierno busca que todas las variables "se integren al programa de facilidades con el Fondo".

"Ese va a ser finalmente el programa económico del Gobierno, el que termina acordando con el Fondo. Le va a permitir tener esa hoja de ruta que hasta ahora no tenía", puntualizó.

Según subrayó, la emisión monetaria "ayudó a acelerar la tasa de inflación", pero señaló que se debe "recordar que la Argentina hace ya doce años que tiene una inflación elevada que ha generado comportamientos inerciales y precautorios de aquellos que tienen que cerrar contratos".