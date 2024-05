Los dólares financieros cerraron la mejor semana del último trimestre

En la semana los dólares financieros, de la mano de una nueva baja de tasas y poca oferta en el mercado de contado, cerraron la mayor alza semanal del último trimestre.

El dólar MEP terminó avanzando un 3,25% ($33,6) para quedarse bien por encima de un blue que en la semana retrocedió 15 pesos. En tanto el CCL subió 2,78% ($30) y volvió a cotizar por encima de los $1.100.

El dólar blue cerró este viernes a los mismos valores de ayer: $1.010 para la compra y $1.040 para la venta, tras haber iniciado la jornada con una baja de cinco pesos que luego revirtió.

A lo largo de la semana el billete "blue" recortó 15 pesos o 1,5%, después de haber experimentado alzas en las tres semanas anteriores. Con un dólar mayorista que avanzó 3,50 pesos o un 0,4% en las cuatro ruedas operativas de la semana, a $878,50, la brecha cambiaria se redujo a 18,4 por ciento.

En tanto, el dólar MEP terminó este viernes a $1.067,66, con una leve suba de tres pesos respecto de ayer, mientras el contado con liquidación bajó cinco pesos hasta los $1.115,40.

El valor del billete en el Banco Nación es de $897,50 y en el promedio de los bancos es de $921,34.



El Banco Central ya compró más de 15.000 millones de dólares, desde diciembre



El Banco Central compró este viernes US$144 millones en un mercado que operó en línea con la semana unos US$ 297,61 millones, por lo que se quedó con el 48,5% de las divisas. En la semana compró un total de US$ 407 millones. En los dos primeros días de mayo US$ 305 millones y desde diciembre 2023 ya compró US$ 15.029 millones.

Las reservas brutas en tanto, aumentaron unos 185 millones producto de las compras, y cerró la semana con un saldo de US$28.374 millones.