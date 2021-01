Evalúan una "restricción nocturna para circular"

Jorge Rachid, el médico sanitarista e integrante del comité de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, propuso que se imponga una "restricción nocturna para circular", entre otras medidas para mitigar el creciente número de contagios de coronavirus. En este sentido, indicó que su planteo es que se limite la circulación "entre las 22 y las 6" y, también, añadió como sugerencia "el cierre de fronteras".

Así lo expresó en declaraciones formuladas a la prensa, en las que sostuvo que "el toque de queda es duro pero es lo que funciona en Europa", y cuestionó la cantidad de personas que en los festejos por el Año Nuevo se agolparon en plazas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Hay inconsciencia, alimentada en algunos casos por medios hegemónicos irresponsables que han alentado la anticuarentena y la antivacuna de manera irresponsable y criminal sobre población que no tiene elementos para defenderse de esas cuestiones, que tienen que ver con mentiras", dijo el sanitarista.

Sobre la cantidad de personas en plazas y parques con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el especialista opinó: "Vamos a tener que tomar medidas más duras. Yo propongo que se cierren las fronteras y que se imponga la restricción nocturna para circular entre las 22 y las 6".

El virus recrudece

La media de casos diarios de coronavirus informados en Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 21 días aumentó 120% y 190%, respectivamente, advirtieron especialistas que remarcaron la importancia de sostener los cuidados para mitigar el rebrote.

“El promedio de casos diarios reportados en los últimos 21 días en CABA pasó de 260 a 755 y en la Provincia 1.241 a 2.767. El crecimiento arrancó después de la primera semana de diciembre y es una situación muy preocupante porque es muy marcado”, señaló el senador de Corrientes Martín Barrionuevo, quien sigue la evolución de la pandemia desde su inicio en todo el país.

Por su parte, el médico infectólogo Martín Hojman, quien trabaja en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, coincidió en que se ve en los últimos días un aumento de casos, aunque sostuvo: “Es una observación y no puedo asegurar que sea una tendencia, pero sucede”. En el mismo sentido, la docente e investigadora Soledad Retamar señaló que “en la provincia de Buenos Aires la media diaria es de 2.767 casos y 52 fallecidos”.

Otro dato que inquieta a los especialistas es el leve aumento en la ocupación de las terapias intensivas. “En algún momento llegamos a estar por debajo de los 3.000 casos, hoy estamos por arriba de los 3.400, no es tan marcado, pero podría incrementarse en los próximos días”, sostuvieron.



Las causas

Consultados sobre las causas de estos rebrotes, Hojman -integrante de la Sociedad Argentina de Infectología- indicó que “puede haber diversos factores; por un lado, las personas se están hisopando más porque en varios lugares turísticos piden PCR para ingresar, pero también hay una relajación de las conductas sociales y una apertura de muchas actividades”.

En el mismo sentido, Barrionuevo señaló que “el comportamiento social es distinto al que teníamos dos meses atrás; por un lado hay una altísima movilidad y por el otro estamos cuidándonos menos, con personas saliendo de vacaciones y reuniéndose en casas por las fiestas, que es donde menos nos cuidamos”.

“En este contexto, extremar las medidas de cuidado es fundamental. La denominada segunda ola en algún momento va a suceder, no solo pasó en Europa sino que está llegando en países vecinos como Brasil, Colombia o Chile”, sostuvo.

Por su parte, Retamar sostuvo que “no sé si se puede hablar de segunda ola cuando nunca se logró bajar de los 5.000 casos diarios”. Y continuó: “Lo que sí está claro es que, a pesar de esa gran cantidad de casos, se comenzaron a habilitar muchísimas actividades cuando aún el virus seguía circulando. Hoy es evidente el rebrote y, si no extremamos los cuidados, puede ser peor que en octubre cuando llegábamos a los máximos”.