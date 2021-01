Enojo policial por el monto de los viáticos

Luego del anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre el lanzamiento del Operativo Sol en la Provincia, gran parte de los 11.800 efectivos desplegados manifestaron su enojo por el recibo de viáticos, que mantiene la misma tarifa que enero de 2020, en 1500 pesos.

Frente al malestar evidente, fuentes cercanas a la administración bonaerense señalaron que se habría evaluado establecer en 2.000 pesos la tarifa, a partir del primer día de enero del nuevo año, pero hasta el momento no se confirmó esa medida.

Luis Tonil, de la Defensoría Policial, informó que los efectivos policiales reciben $1.500 pesos diarios y que no les alcanza para afrontar alojamiento, comida y demás gastos de la vida cotidiana. “Pensé que estaban pagando $2.000, $2.500, que era lo que me habían dicho los jefes del preoperativo”, contó Tonil sorprendido, y anunció que “si esta situación sigue, vamos a aconsejarle a todos que realicen el cese de comisión”.

El titular del Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA), Nicolás Masi, no cree que se pueda realizar un cese de comisión masivo, pero advierte que las condiciones laborales de los policías que asisten al Operativo Sol son malas. “Esto es así hace tiempo y no importan los partidos políticos que gobiernen”, indicó. “El viático siempre fue pobre en la Provincia para la Policía”, agregó. Además, contó que existen negociaciones para llevar el pago diario a $2.000 pesos.

Bronca de los efectivos

Mientras Kicillof celebró el «espíritu y la vocación» de las fuerzas de seguridad, puertas adentro los efectivos echan broncas a la Provincia. No es el único reclamo. La queja de los efectivos enviados a los 41 municipios que abarca este año el Operativo Sol tiene tres ejes: el pago, las condiciones de trabajo y la falta de capacitación para controlar los protocolos contra el coronavirus.

“Están cobrando $1.500 por día y una botella de gaseosa de 600cc y una hamburguesa salen $720 en San Clemente, por ejemplo. En Pinamar, una pizza cuesta más de $1.000. Eso sin contar el alquiler. ¿Cómo hace un policía para vivir así?”, manifestó Luis Tonil. Por otro lado, señaló que recibió varios reclamos de los efectivos por los puestos de control en la ruta. “No tienen baño en los operativos en la ruta. Están 8 horas a pie, sin baño. Las mujeres están haciendo dedo para ir al baño de una estación de servicio, es una cosa de locos”, contó.

Van obligados

Entre los efectivos policiales no hay dudas: en caso de poder evitar el Operativo Sol, lo harían. No hay nadie que se anote como voluntario. Entonces, van de forma obligada. “Si no vas te sancionan. Te hacen una suspensión y después tenés que hacer varias horas core para recuperar la suspensión de empleo”, explicó Nicolás Masi.

Para abaratar costos, los efectivos se reúnen para alquilar casas económicas, lo más lejos posible de la costa. Pese a que son los responsables de controlar que se cumplan los protocolos, en una casa para 6 pueden llegar a haber 10 policías, que comparten habitaciones y aprovechan los turnos rotativos para descansar.