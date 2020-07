Buscan prohibir la delgadez extrema en publicidades

La diputada provincial Laura Ricchini presentó un proyecto de ley con el objetivo de eliminar en la Provincia las campañas publicitarias y desfiles de moda que muestren imágenes que presentan extrema delgadez.

“Es preocupante ver cómo a nuestros niños y adolescentes se les muestran falsos estereotipos de belleza en las publicidades, en los medios gráficos, en los desfiles de modas, basados en imágenes corporales de hombres y mujeres con delgadez extrema o con un peso muy inferior al saludable”, afirmó la legisladora.

Y agregó: “Estos falsos estereotipos generan comportamientos y acciones que muchas veces terminan en trastornos de la alimentación, como anorexia, bulimia, alimentación compulsiva, ortorexia, que terminan perjudicando la salud de las personas afectadas e incluso produciendo su muerte”.

El proyecto presentado por la legisladora establece la prohibición de toda publicidad gráfica y eventos que involucren modelos cuyo índice de masa corporal sea menor a 18,5. De esta manera, se busca que los modelos publicitarios que se muestren a la sociedad sean reales y saludables.

“Este proyecto se basa en dos ejes: por un lado, la protección de las modelos quienes muchas veces son presionadas para bajar de peso, si no pierden posibilidades laborales. Y por otro lado, mostrar a los adolescentes y jóvenes, que constituyen la población más vulnerable, que estos estándares de belleza no son saludables”, destacó la diputada.

Además, añadió que “existen antecedentes en este tipo de normas: Francia e Israel han legislado sobre la materia. Allí exigen certificados médicos para evitar que las campañas publicitarias y desfiles muestren estándares de peso no saludables”.

El proyecto de ley establece, a fin de lograr un adecuado control por parte de la autoridad de aplicación, que deberá crearse un registro de control del IMC de las publicidades, que será de carácter privado, con el objetivo de salvaguardar la información personal de las personas involucradas.

Por último, Ricchini destacó que “esta problemática merece un abordaje multidisciplinario: la contención familiar, la educación, y otros actores sociales deben involucrarse. Pero creemos que desde el Estado podemos prevenir la exhibición de estereotipos de belleza que atentan contra la salud”.