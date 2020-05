Larroque asumió como ministro bonaerense con la premisa de "trabajar y trabajar"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, puso en funciones ayer como ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia a Andrés "Cuervo" Larroque, quien aseguró que las tres premisas de su gestión serán "trabajar, trabajar y trabajar".

Larroque prestó juramento en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, ante Kicillof, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y al resto del gabinete provincial.

"En lo personal, no se me ocurre, no un reemplazante, sino un continuador (de la gestión de la exministra Fernanda Raverta) que Andrés Cuervo Larroque, quien conoce los actores, que tiene la sensibilidad y la vocación por el trabajo y que nos conocemos hace muchísimo tiempo", declaró Kicillof sobre el flamante ministro.

El gobernador destacó la labor iniciada por Raverta en ese ministerio con el objetivo de trabajar por la "reconstrucción del tejido social y productivo después de 4 años de experiencia neoliberal que los destruyó".

Destacó "la coordinación, articulación y trabajo colectivo con el gobierno nacional y los gobiernos municipales", algo que consideró como una "deuda pendiente".

"Llegó la pandemia y lo sacudió todo, todos los planes: gubernamentales, empresariales, familiares, personales; pero esa situación se aprovechó para poner a disposición esta coordinación y hoy nadie puede negar que hubo una respuesta decidida ante la pandemia", sostuvo Kicillof, quien juzgó que "donde aparece una necesidad, hay una respuesta, porque entendemos -dijo- que hay un derecho".

"Solidaridad y Estado son dos escudos para ponerse (frente a la pandemia)", expresó el gobernador.

Tras prestar juramento, Larroque declaró que su antecesora dejó un ministerio "muy bien organizado" y dijo no tener dudas de que podrá estar "a la altura de las circunstancias".

Larroque remarcó que su gestión "se va a asentar sobre tres premisas claras: trabajar, trabajar y trabajar". "Venimos a poner todo y un poco más", abundó.

Luego, en diálogo con la prensa, Larroque contó que su cartera "se nutrirá de las alertas tempranas en el territorio", que se dan a partir del contacto con los intedentes, las iglesias, las organizaciones sociales y civiles.

"Estamos trabajando también en protocolos para recuperar la economía de los sectores de la economía popular", adelantó Larroque luego de la ceremonia, de la que participaron -entre otros- el ministro de desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el sacerdote José María Di Paola.