Allanan propiedades del intendente de San Nicolás por presunto enriquecimiento

Propiedades que pertenecen al intendente de San Nicolás y su familia fueron allanadas en las últimas horas en más de 30 operativos dispuestos por la Justicia Federal en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el jefe comunal electo en octubre pasado con la boleta de Juntos por el Cambio. La investigación apunta contra el intendente Manuel Passaglia pero involucra a su familia, entre ellos a su padre, Ismael Passaglia, ex jefe comunal de ese distrito y ex ministro de Salud provincial durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá.

Los 31 operativos simultáneos los llevó a cabo la Policía Federal Argentina en propiedades vinculadas a la familia en Ramallo, San Pedro y la ciudad de Buenos Aires. Por ahora, se desconoce cuál fue el resultado, pero trascendió que se secuestró documentación vinculada a la situación patrimonial de los integrantes de la familia, de la que también forma parte Santiago Passaglia, diputado electo por la Segunda sección que integra la bancada de Juntos por el Cambio.

El operativo realizado por efectivos de la Policía Federal generó conmoción y un fuerte impacto político en San Nicolás. De hecho, mientras se estaba realizando el allanamiento en su propia casa, el intendente Passaglia se encontraba con la ex gobernadora María Eugenia Vidal en un retiro que se hizo en un hotel de la ciudad.

Ayer, en declaraciones a la prensa,el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, aseguró que existe “un patrimonio bastante abultado” en la familia Passaglia, que gobierna la ciudad desde el 2011, ya que antes de Manuel, su padre Ismael fue jefe comunal en dos ocasiones. “Se está tratando de investigar cómo está compuesto el patrimonio de los acusados, estamos incorporando una cantidad grande de información”, dijo Di Lello. En esa línea, el fiscal detalló que los delitos que se investigan son los de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y explicó que “hay un patrimonio desproporcionado: es una persona (Ismael Passaglia padre) que está en la función pública hace muchos años”. “Los allanamientos son motivados por inconsistencias”, completó.

La causa se inició en 2018 a través de una denuncia anónima que alertó a la Justicia, a la que comen zó a llamarle la atención que Ismael Passaglia contaba con “bienes y propiedades que no se condecían con su salario”. La familia posee una casa en Punta del Este, tres departamentos en Barrio Parque, dos mil hectáreas de campo en la zona más costosa de La Pampa y estancias en San Pedro. También, una serie de vehículos de alta gama. En la causa también están involucrados Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia.

La División Anticorrupción de la PFA realizó un informe patrimonial. El abogado de los Passaglia, Juan Carlos Marchetti, pidió la nulidad de los allanamientos y el juez Marcelo Baila aceptó tal requerimiento.

Entonces, fue la Sala A de la Cámara Federal de Rosario la que hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el fiscal federal Matías Di Lello y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta. El tribunal ordenó que la investigación continúe en la justicia federal.

Passaglia padre fue subsecretario de Salud bonaerense (1989- 1991) y ministro (2002-2005); concejal (1997-2001); presidente de la Cámara de Diputados (2005- 2011) e intendente de San Nicolás desde 2011 a 2017, después de revalidar su cargo en el 2015.