Vidal y Salvador firmaron sus candidaturas para la reelección

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmó su candidatura a la reelección acompañada por su vice, Daniel Salvador, y una lista de diputados nacionales armada con sorpresas, movimientos tácticos y varios heridos.

El frente Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires oficializó así la lista bonaerense de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre, en las que Vidal buscará retener el gobierno al que accedió en 2015, repitiendo la fórmula.

La lista de candidatos a diputados nacionales estará encabezada por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, tal como el Gobierno nacional y provincial definieron varios meses atrás, con la sorpresa de la incorporación de María Luján Rey (madre de Lucas Menghini, víctima de la tragedia de Once) en el segundo lugar.

En el orden le siguen los diputados nacionales Miguel Bazze (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Waldo Wolff (PRO), mientras que en el sexto lugar se anotó Mariana Stilman, asesora de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Otra de las sorpresas de la nómina está en el lugar siete, donde quedó Sebastián Salvador, hijo del vicegobernador y actual concejal del partido de San Fernando.

En el octavo lugar quedó Mercedes Joury, cercana al jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, seguida por el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca, y por la diputada radical Karina Banfi, con quien la UCR logró redondear tres lugares en el tramo de candidatos con más chances de entrar.

El oficialismo reservó el undécimo lugar para una jugada táctica como fue la incorporación del ex diputado Alberto Asseff, quien a último momento el frente liderado por el economista liberal José Luis Espert, y se llevó su partido "Unir" al frente Juntos por el Cambio, de la mano del candidato a vicepresidente Miguel Pichetto.

Le siguen en la lista Mónica Frade -abogada de Carrió-, el diputado nacional Pablo Torello, la titular de la Juventud PRO, Camila Crescimbeni, el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación Gabriel Mraida y la ex concejal de Almirante Brown Florencia Retamoso.

Entre los que quedaron afuera están los diputados Daniel Lipovetzky y Eduardo Amadeo, los principales heridos del armado. Lipovetzky negó que su exclusión estuviera ligada a su militancia a favor de la legalización del aborto, una suposición que igualmente carece de sentido debido a que Lospennato, que quedó en cuarto lugar, es una de las más férreas militantes de esa causa.

Luego de la firma de las candidaturas, Ritondo sostuvo que "hay que ratificar el rumbo que ha tomado la provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el presidente Mauricio Macri".

"Estamos en una provincia que ha cambiado el concepto de la educación pública, la seguridad, la infraestructura, por eso es un camino a continuar con las inversiones y con el estilo de gobierno que ha marcado María Eugenia", agregó el primer candidato a diputado nacional.

Por su parte, María Luján Rey -que ya cuenta con un spot de campaña en el que confronta directamente con el kirchnerismo por la tragedia ferroviaria de 2012- dijo que espera "poder aportar para construir un país mejor para todos". "Voy a focalizarme en lo que es la lucha contra la corrupción. Es necesario que se renueven aires y hay situaciones a las que no tenemos que volver nunca más y es muy bueno que la política se abra a gente que traiga nuevas ideas", agregó.