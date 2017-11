50 alumnas de la Facultad de Trabajo Social de La Plata denunciaron a 5 compañeros por acoso sexual

Cientos de estudiantes se movilizaron hoy hacia el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) luego de que 50 mujeres denunciaron acoso sexual por parte de cinco compañeros de la Facultad de Trabajo Social.

Una joven se animó a hacer público su caso y luego, una tras otra, varias mujeres se sumaron a la denuncia. Ellas apuntaron contra cinco militantes de la agrupación Marcha Guevarista del Pueblo y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Las integrantes del colectivo "Las pibas no nos callamos más" denunciaron en Facebook: "No será sencillo lo que vamos a decir, no será sencillo leerlo, tampoco escribirlo y mucho menos ponerlo en palabras. Pero apostamos a la verdad, para liberarnos".

La líder de la Correpi, María del Carmen Verdú, se solidarizó con las denunciantes y avisó que el militante apuntado de su organización ya fue expulsado: "Estamos con ustedes. Lo que hicieron fue un acto de valentía".

También se hicieron eco las organizaciones estudiantiles de todas las facultades de la UNLP y a través de un comunicado, los funcionarios de Trabajo Social sumaron su solidaridad con ella