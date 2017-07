"Vemos el reclamo de los que no llegan a fin de mes"

AUMENTO DE LA POBREZA

El primer precandidato a senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, aseguró que el Gobierno ve "el reclamo de los que no llegan a fin de mes", al tiempo que cuestionó que "ha habido por parte de algunos" empresarios "una cierta desconexión con lo que está pasando en nuestro país".

El ex ministro de Educación también resaltó que hay "necesidad de un gran acuerdo impositivo y de hacer los necesarios ajustes en la política, para que el sistema se ponga a tono con la necesidad de los argentinos". En este sentido, reconoció que "si nosotros pedimos austeridad, tenemos que mostrar austeridad", por lo que indicó que "la política tiene que hacerse cargo de que necesitamos acompañar este pedido".

Además sostuvo que "obviamente" ven "el reclamo de los que no pueden llegar a fin de mes" y "también la resignación de muchos que todavía no confían en que lo que no les llegó les vaya a llegar". Y, enfatizó que "el principal reclamo hoy en la provincia es la inseguridad".

Ante la pregunta sobre si hay margen para un acuerdo con el peronismo por las reformas tributaria, fiscal, laboral, dijo que espera que "después de las elecciones dejemos de lado los fuegos artificiales de campaña y juntos nos pongamos a trabajar para ver cómo seguimos un camino de mejora para todos".

"Hablamos de la necesidad de un acuerdo grande impositivo. De hacer los necesarios ajustes en la política, para que el sistema se ponga a tono con la necesidad de los argentinos", expresó el ex ministro de Educación, al tiempo que reconoció que ha habido por parte de algunos empresarios "una cierta desconexión con lo que está pasando en nuestro país".