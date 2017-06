Vidal pide que ganen con "42 puntos"

PEDIDO A LOS INTENDENTES

Con el objetivo de "garantizar el triunfo" en las elecciones, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le pide a los intendentes de Cambiemos que en sus distritos lleguen a los "42 puntos", para así equilibrar las derrotas que ya dan por descontadas en jurisdicciones gobernadas por el peronismo.

En las elecciones de 2015 que la llevaron al Sillón de Dardo Rocha, la referente del PRO había obtenido el 39,9 por ciento de los votos y, confiada en su gestión, apuesta a cosechar en las legislativas de este año una cifra similar.

"Así como están las cosas, sería 36 puntos para Cambiemos y 20 para (la expresidenta) Cristina Kirchner", manifestó un integrante del equipo de Vidal, confiado en un triunfo oficialista que le dé más sustento tanto al Gobierno provincial como al nacional.

Para llegar a ese número, la mandataria bonaerense le metió presión a los 70 jefes comunales del frente gobernante y los instó a que en sus distritos el oficialismo gane las elecciones con "42 puntos".

"Yo le dije a María Eugenia que llegaba a 40, pero me pidió 42, como a todos", contó, entre risas, uno de los intendentes de Cambiemos que recibió el pedido de la gobernadora.

Al respecto, integrantes del equipo de Vidal sacan la calculadora y resaltan que "no es tan difícil" cumplir con la meta impuesta, ya que recuerdan que en las generales de 2015 "la mayoría" de los jefes comunales "ganó con un porcentaje superior y, los que no, estuvieron muy cerca".

En el Conurbano, donde se concentra la mayor cantidad de electores del país, Cambiemos posee diez de las 30 intendencias: Lanús, Morón, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, San Miguel, San Vicente, General Rodríguez y Pilar.

Salvo en los distritos gobernados por Néstor Grindetti y Mauricio Gómez, que ganaron con 37 y 36 puntos respectivamente, el resto podría cumplir con el porcentaje solicitado por Vidal si logran mantener sus desempeños de 2015.

La idea del oficialismo es "hacerse fuerte de local" para así "recuperar" las derrotas que auguran en bastiones del PJ, como La Matanza, Lomas de Zamora y Avellaneda, entre otros, y "garantizar el triunfo" en las legislativas en las que los bonaerenses elegirán tres senadores nacionales y 35 diputados.