Tres jóvenes resultaron detenidos por generar desórdenes en la vía pública

En horas de la madrugada, personal de la Policía Local que cumplía tareas preventivas en un lugar "conflictivo" de la ciudad, la zona de la plaza 9 de Julio (donde se generan "picadas", desórdenes, etc.) detuvieron a tres jóvenes.

Los sujetos, de 18, 21 y 23 años de edad, se hallaban allí ocasionando desmanes y alterando el orden público, queriendo fugarse del lugar cuando llegaron los uniformados.

Los persiguieron y lograron ser interceptados en calles XX de Septiembre y Bautista Canavesio y tras identificarlos, se procedió a trasladarlos a la Comisaría Junín Primera, por razones de jurisdicción.

Al trío de adolescentes se le inició una causa penal caratulada "Infracción al artículo 74º de la ley 8031" de faltas, quedando los jóvenes a disposición del titular de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín.

Secuestraron motocicletas

En el marco del accionar que despliega la fuerza pública en el vigente Operativo de Sol a Sol, se realizó un amplio operativo de identificación selectiva de personas y control del tránsito vehicular, en el Parque Natural Laguna de Gómez e inmediaciones.

En total, se secuestraron cinco motocicletas, a cuyos conductores se les iniciaron diferentes infracciones, entre ellas no llevar colocado casco, carecer de documentación, no poseer seguro, etc.