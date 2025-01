Fue aprehendido un recluso que no había regresado a la Unidad Penal Nº 16 de Junín

Un joven de 29 años que se hallaba prófugo de la Justicia, luego de no haber regresado a cumplir la pena impuesta por un "delito de hurto agravado por escalamiento" y que purgaba en la Unidad Penal Nº 16, fue atrapado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de nuestra ciudad.

El sujeto, quien gozaba del beneficio de salidas transitorias (bajo el régimen de semi detención), se había retirado del penal ubicado a la vera de la Ruta 188 el 31 de enero pasado, para pasar en familia las fiestas de fin de año.

No regresó a la UP 13 en el plazo estipulado y se ordenó su captura, lográndose determinar que el ciudadano se hallaba oculto en una vivienda del barrio Capilla de Loreto.

Allí se lo logró atrapar y se lo regresó a la cárcel, cumplimentándose la orden de captura que pesaba sobre él, que siguen adelante el titular del Juzgado Correccional Nº 1 y su par de la Fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial Junín.

Se dispuso el traslado de inmediato del recluso a la Unidad Penal Nº 16, para que siga allí cumplimentando la totalidad de la pena que le había impuesto la Justicia.

Está imputado en cuatro causas y fue aprehendido

Un hombre de 32 años de edad, imputado en cuatro causas penales por hechos de violencia de género, lesiones, amenazas, daños, violación de domicilio y desobediencia, resultó aprehendido por personal de la DDI Junín.

El sujeto atrapado tiene causas pendientes con la Justicia por diferentes hechos, como "Violencia de género intrafamiliar", "Amenazas, daño, lesiones leves, violación de domicilio, infracción a la ley 12.569 y desobediencia", un total de cuatro hechos, que siguen los titulares de las Fiscalías Nº 1, Nº 4 y Nº 6 del Departamento Judicial Junín, quienes pidieron la aprehensión del malhechor.

Este, había sido denunciado en su momento por una joven de 28 años de edad, quien expuso que el hombre imputado la agredió u amenazó de muerte a su hermano.

La misma ciudadana lo denunció por ingresar a su domicilio particular cuando tenía el marginal orden de no hacerlo y un perímetro de no acercamiento a trescientos metros.

En la casa, el ahora detenido la agredió verbalmente y le causó daños a un teléfono celular "Pixro", para luego abandonar la vivienda, accionar que repitió pocos días más tarde el imputado.

No conforme con ello, reincidió con su accionar hace un mes, cuando la mujer se encontraba en la casa con dos hijos menores de edad, pero la mujer, cuando iba a ser agredida, apretó el "botón antipánico" que le proveyó la Justicia y el hombre escapó del lugar.

Por todo lo expuesto, de dieron instrucciones al personal de la DDI Junín para que se detenga al iracundo sujeto, quien fue atrapado en una vivienda del barrio 11 de Julio en la cual se alojaba, siendo puesto a disposición de la Justicia.

El magistrado de intervención avaló lo actuado por el personal a cargo del subdirector de la DDI, comisario inspector Javier Conde y se dispuso que el hombre sea trasladado ante el fiscal actuante, a los efectos de brindar su declaración indagatoria, conforme a lo que dispone el artículo 308º del Código Procesal Penal.