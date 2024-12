Hubo otra fuga en CABA y echaron a la cúpula policial: esta vez se escaparon 17 delincuentes

Diecisiete presos se escaparon de la Alcaldía N°9 en el barrio porteño de Liniers tras realizar un boquete que da a un patio interno. Se trata del tercer caso -en pocas semanas- de fuga de delincuentes que estaban alojados en lugares de detención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto llevó a que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, echara al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad.

El ministro de Seguridad local, Waldo Wolff, en conferencia de prensa, presentó a las nuevas autoridades: el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor, Carla Mangiameli, se desempeñarán como jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, respectivamente.

“Estos cambios que estamos proponiendo no son solamente en la cúpula, si no también en la plana mayor y que vamos a definir en las próximas horas. Tenemos sobrepoblación, pero eso no quita que tengamos la obligación de preservar a los vecinos. Nos hacemos cargo y vamos a ser sumamente inflexibles”, advirtió Wolff.

Del total de presos profugados hoy, 11 son argentinos y los seis restantes de nacionalidad chilena. Uno fue identificado como Roger Davis Adaro, de 41 años, que estaba detenido por robo agravado por el uso de armas.

Luego, otro de los prófugos es Daniela Matías Petrarca, de 25 años, y que estaba tras las rejas por un homicidio agravado en grado de tentativa.

Nahuel Jorge Alet, de 33 años, es otro de los fugados, que estaba detenido por el delito de robo.

Gastón Kevin Villalba, de 30 años, estaba apresado en una causa que fue caratulada como robo. También está Axel Romero, de 21 años, también capturado por el mismo delito.

Ignacio Cristian Ramírez Zavala, de 28 años, es otro de los evadidos acusado por hurto agravado. Gabriel Jorga Salina tiene 24 años y estaba detenido por el delito de robo.

Se suma a la lista Sergio Maximiliano Cordero, que estaba tras las rejas por robo. Alejandro Nicolás Uribe Pavez, de 24 años, está en la lista de los detenidos por robo.

Nicolás Rodrigo Molina Melendez estaba en la Alcaldía N°9 por encubrimiento agravado. Por este delito también se encontraba detenido Cristofer Jonathan Vilchez Espinoza.

Leonardo Brian Maidana, de 25 años, arrestado por lesiones. Daniel Alfredo Yoborny Serra, detenido por tentativa de robo a mano armada.

Gastón Alan Riquelmes aprendido por robo, junto con Jonatan Brian Valdebenito y Esteban Agustín Franco.

En la comisaría había 58 detenidos, de los cuales 17 se fugaron y por el momento uno solo fue recapturado.

El 2024 podría definirse como el de las “fugas de presos” en CABA. Es que en noviembre de 2024, siete detenidos lograron escapar trepando por los techos de la comisaría en la Alcaidía 4 Bis, en el barrio de Barracas.

Pocos días después, a principios de diciembre, dos presos lograron escapar del Centro de Contraventores en la Alcaidía 9 Bis, en el barrio de Nueva Pompeya.