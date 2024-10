Sobreseyeron a la mujer policía que mató a un delincuente que le robó en Villa Lugano

Yanina María Itatí Marotte, la mujer policía que mató a un delincuente que le robó en Villa Lugano, fue sobreseída tras un fallo de la jueza Karina Zucconi y el fiscal Pablo Recchini donde se detalla que la agente actuó en legítima defensa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la decisión.

En marzo pasado la suboficial de la Policía Federal (PFA) mató de un disparo en el pecho a uno de los dos jóvenes que le robaron su celular en el barrio porteño de Villa Lugano. Al entender que actuó en legítima defensa, la jueza dictaminó la misma resolución que había planteado el fiscal Pablo Recchini en su dictamen de sobreseimiento.

“Marotte se encontraba imputada por el homicidio agravado de Juan Román Maciel Vallejos, en una causa en la que, pese a esa calificación, estaba excarcelada bajo algunas reglas de conducta, debido a que la magistrada y el fiscal consideraron en su momento que no había riesgos procesales y, además, que no presentaba antecedentes”, añade el escrito judicial.

En el expediente la jueza narra que la mujer policía fue atacada por dos hombres que le apuntaron con un arma, la tomaron del cuello, la tiraron al piso para quitarle el celular y le aplicaron culatazos en la cabeza.

El robo y crimen quedó registrado por una cámara de seguridad Fotografía: Agencia Noticias Argentinas

Ante este escenario Zucconi reiteró que “se coincide” con la fiscalía “en cuanto a que tras ese acometimiento, inmediatamente Marotte se reincorporó del suelo y efectuó dos disparos, provocándole la muerte, amparada en la causal de justificación de legítima defensa que conduce a dictar un temperamento desincriminatorio a su respecto”.

Al avalar la figura de la legítima defensa, la jueza afirmó que en este caso “hubo una conducta previa de Maciel Vallejos y el otro hombre no individualizado, que se estima como provocación suficiente para ser repelida con disparos de un arma de fuego”.

Y agregó: “La defensa que protagonizó Marotte se enmarcó, además, como necesaria, ante la actualidad de la agresión y lo inminente del peligro que se cernía sobre la vida e integridad física propia y de terceros”.

A su vez, en la misma resolución, la magistrada resolvió “declarar extinguida la acción penal en relación a Maciel Vallejo, por su fallecimiento”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la cabo actuó en legítima defensa, ya que se dan los tres elementos que contempla el supuesto legal del inciso 6 del artículo 34 del Código Penal (C.P.): agresión ilegitima, necesidad racional de los medios empleados y falta de provocación suficiente.

Bullrich celebró el fallo Fotografía: Agencia Noticias Argentinas

“Existió una situación de peligro concreta para la vida y el patrimonio de Yanina Marotte, cuando ésta fue abordada por Juan Maciel y su compañero”, remarcó el fiscal.

La suboficial en su declaración relató el hecho: “Cuando me levanto a la par también se levanta él y veo su arma en dirección a mí y no me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo de que era él o yo. Nunca se me pasó por la cabeza que pase todo esto. Yo no quería, nunca tuve intención de matar”.

Luego del dictamen de Zucconi, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró en sus redes sociales el fallo: “¡Hoy logramos que se haga justicia! Estamos del lado de quienes nos cuidan, que velan por su seguridad y la de los argentinos de bien”.