Subsidios al transporte: Axel Kicillof lleva el reclamo a la Corte Suprema de Justicia

El reclamo por la quita de subsidios al transporte público que la provincia de Buenos Aires mantiene contra la Nación llegará a la Corte Suprema de Justicia. Así lo advirtió ayer el gobernador Axel Kicillof, al cuestionar como un “nuevo avasallamiento” la decisión de la Casa Rosada de ponerle fin al programa Boleto Integrado de la Red Sube, que permitía a los pasajeros un ahorro del 50 por ciento en el segundo viaje y un 75 por ciento en el tercero, siempre y cuando lo hicieran dentro de las dos horas de comenzado el primero. La medida, destinada fundamentalmente a quienes se movían entre la Provincia y la ciudad de Buenos Aires y que necesitaban tomar más de un colectivo o tren para ir trabajar, representa un duro golpe para los bolsillos de los usuarios bonaerenses.

Según las estimaciones que hacen en la Provincia, todos los días entre 600 mil y 800 mil personas deben combinar algún transporte y, por tanto, accedían a la rebaja que quedó sin efecto el domingo. Para ellos, viajar en trasporte público se encareció ahora entre un 25 por ciento (si usaban dos micros) y un 45 por ciento más (si tomaban tres).

Pero se calcula que el aumento puede rozar el 75 por ciento si el usuario, además de circular en distritos del Conurbano, necesita moverse en subte por la ciudad de Buenos Aires.

Por ejemplo, alguien que utilizaba un micro de línea provincial, un tren y un colectivo pagaba con los descuentos de la Red SUBE $623,91, porque se sumaba el descuento del 75 por ciento en el tercer viaje. Ahora, por ese mismo trayecto pagaría en total $876,69, ya que el tercer viaje sería contemplado al 50 por ciento y no al 75 por ciento. La diferencia entre un viaje de tres transportes con y sin descuento llegaría a los $252,78. Teniendo en cuenta ese mismo ejemplo, la vuelta a casa en tres transportes sería aún más cara: de $623,91 se iría a $902,26, ya que el tercer viaje en línea provincial se pagaría con tarifa plena. La diferencia sería de $278,35.

Miles de bonaerenses afectados

“Los más perjudicados con esta decisión unilateral son los bonaerenses que viven en el segundo y tercer cordón del Conurbano y utilizan más de un colectivo para ir a trabajar diariamente. No es una medida que castiga a un Gobernador, castiga a quienes viven más lejos y tienen menos recursos”, reprochó Kicillof a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde tachó de “arbitraria e ilegal” la decisión del Ejecutivo nacional que, aclaró, “tiene leyes, presupuestos y partidas asignadas a tal fin e impuestos que se cobran para solventar esa erogación (la del Boleto Integrado)”, mientras que “la Provincia -dijo- no tiene las herramientas jurídicas para hacerlo”.

De acuerdo a los datos que aportó el mandatario bonaerense, “entre enero y agosto, la Provincia invirtió más de 454.000 millones de pesos en las políticas de Compensación Tarifaria del AMBA e Interior; Transporte Fluvial y Boleto Especial Educativo” y, solo en el último mes, “se destinaron 79.000 millones de pesos a estos subsidios”. Además, agregó, la administración provincial “cubre el 100 por ciento de los subsidios a las líneas provinciales de colectivos del AMBA para la compensación tarifaria de 262 líneas” y, “después de que el Gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador del Transporte, elevamos un 110 por ciento el presupuesto asignado para los subsidios, que cubre parte del boleto a los usuarios de las ciudades del interior”.

Por eso, insistió, llevará el reclamo por “este nuevo avasallamiento” a la Corte, donde tramitan también las demandas “que corresponden a la compensación por el no traspaso del sistema previsional, el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación por el Transporte del Interior y al Fondo de Fortalecimiento Fiscal”.

La quita de subsidios de la Nación, se informó, impacta sobre las 262 líneas de colectivos que son de jurisdicción bonaerense. Se trata de unas 9.000 unidades que recorren un mismo distrito o que se trasladan hasta ciudades vecinas en los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Identificadas con los números del 200 al 999, el boleto mínimo promedio en esos micros es de 370 pesos, un valor subsidiado que desde hace seis años financia el Estado bonaerense.

De lo que no puede hacerse cargo la Provincia, como advirtió Kicillof, es de cubrir la diferencia del Boleto Integrado. Algo con lo que insistirá en la Corte Suprema. Ya el lunes, el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, había apuntado que la medida nacional “afecta de manera directa a quienes menos tienen. Un trabajador de Moreno o una maestra de Los Hornos no puede ir caminando a la estación porque serían dos horas de caminata. Necesitan tomar dos medios de transporte”, ejemplificó e insistió en que la determinación oficial “está dirigidao a castigar al pueblo de la provincia por no haber votado a Javier Milei”.

El reclamo es la cara opuesta del acuerdo que ayer sellaron el Presidente y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien asumió el traspaso de 31 líneas de colectivo de la Nación a la ciudad de Buenos Aires (ver aparte). Eso incluye la continuidad del programa de descuentos de la Red Sube y, al menos hasta octubre, le pone un freno al aumento de tarifas.