Marcelo Loyola: “En Chivilcoy tenemos un plan de seguridad que avanza con objetivos concretos”

En diálogo con Democracia, Marcelo Loyola, se refirió a las acciones llevadas estrategicamente adelante en materia de prevención en el vecino Distrito de Chivilcoy.

El citado, quien se desempeñara como director general de Seguridad del Municipio de Junín hasta diciembre del 2023, actualmente cumple funciones como asesor del Área de Seguridad de Chivilcoy.

Luego de trabajar casi dos años en el área de Seguridad del Gobierno de Junín, Loyola volvió a la ciudad de Chivilcoy, donde ya había estado abocado a tareas de Seguridad entre 2016 y 2017.

El entrevistado expresó inicialmente: "Cuando en diciembre del año pasado finalizamos nuestra gestión en la Secretaría de Seguridad junto a Andrés Rosa, recibí propuestas laborales, y luego de evaluarlas acepté con mucho orgullo la convocatoria del intendente de Chivilcoy, Dr. Guillermo Britos, para incorporarme a su Gabinete. Hemos diseñado un Plan integral de seguridad para el año en curso, basado en ejes centrales de gestión, y lo llevamos adelante a través de hechos concretos. El intendente Britos y el secretario de Seguridad, Arturo Pertosa, consideran de vital importancia contar con una planificación coordinada y que se cumplan las metas trazadas. Como responsable del Área de Participación Ciudadana y en la inteligencia de prevención de delitos, trabajamos en el territorio, recorriendo barrios y dialogando con vecinos. También hacemos hincapié en fortalecer la comunicación con las distintas Instituciones, con la firme convicción de abordar la prevención desde un abanico de construcción colectiva. El programa 'Chivilcoy Seguro, Sistema de Botones Antipánico' avanza con óptimos resultados, habiendo entregado mas de 800 dispositivos de descarga que se cumplimenta por etapas: Comerciantes, vecinos y productores rurales, víctimas de violencia de género, etc.".

Ud. siempre destaca la importancia de la tecnología aplicada a la Seguridad: ¿Cómo se aborda en esa ciudad?

- "Chivilcoy cuenta con un Centro de Monitoreo 911 Multiagencia, en el cual tuve el orgullo de participar en el año 2016/17 en su diseño inicial y creación. El mismo es modelo en la región y concentra y coordina las llamadas de emergencia al numeral 911 y su consecuente derivación hacia áreas policiales, de Salud o de Bomberos".

¿Alguna reseña sobre su gestión como director general de Seguridad en Junín?

- "Como en todos los estamentos que me ha tocado trabajar he sido un funcionario con el teléfono abierto las 24 horas, asumiendo como prioridad atender las necesidades de nuestros vecinos. Fueron casi dos años de muy intensa labor, en la cual siempre tuvimos un Plan Estratégico que se sustentó en acciones y hechos concretados. Para destacar, solo en el año 2023 se colocaron doscientas cámaras de seguridad; se fortaleció el anillo integral de seguridad con cámaras lectoras de patentes en los principales accesos; se colocaron siete totems de seguridad denominados Puntos Seguros; se implementaron programas fundamentales de prevención como Ojos en Alerta y Tranqueras Conectadas; se creó una dependencia policial especializada en Cibercrimen y se puso en valor el Destacamento policial en La Agraria, entre otros ítems. Hubo un muy intenso avance en materia de políticas integrales, que es la función esencial de las áreas municipales de seguridad, respetando un Plan de Seguridad que básicamente he implementado en todas las gestiones en que he podido trabajar y aportar compromiso y experiencia", concluyó Marcelo Loyola.