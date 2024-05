Protesta policial en Misiones: no hubo acuerdo y continuarán negociando mañana

El conflicto que se mantiene en Misiones por una protesta policial frente al Comando Radioeléctrico comenzó a disminuir ayer con el retiro de la Infantería y el inicio de negociaciones, justo en momentos en que las fuerzas federales avanzaban en la zona.

El jefe de Policía de Misiones, comisario general Sandro Martínez, inició gestiones de último momento para intentar acercar posiciones y destrabar el conflicto, que se originó el viernes a la madrugada.

Asimismo, indicaron que hubo avances en las negociaciones entre los voceros de los manifestantes y las autoridades policiales, más allá de que en la reunión anterior no se había presentado una nueva propuesta salarial. No obstante, no se logró llegar aún a un acuerdo entre las partes, por lo que pasadas las 18.30 de este domingo se pasó a cuarto intermedio y las negociaciones seguirán mañana.

En esta ocasión se exploran alternativas para satisfacer las demandas de los trabajadores.

Martínez logró el retiro de la Infantería y arribó al lugar para encarar las tratativas, luego de que ese domingo por la mañana llegaran a la zona fuerzas federales, conformadas por Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

Las negociaciones se llevan a cabo con los referentes de la manifestación, los retirados Ramón Amarilla y Germán Palaveccino, además de un comisario de apellido Gentili, designado como "negociador" por el comité de crisis conformado con intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Hay un principio de acuerdo. Por eso se va a retirar la Infantería. El diálogo se ha reinstaurado. Le demostramos al jefe que la seccional está funcionando normalmente. Por favor, no generemos conflictos ni peleas", indicó Palavecino, quien además señaló que, como parte del acuerdo, el jefe de la Policía solicitó la devolución de los móviles tomados para la protesta.

Las fuerzas federales llegaron al lugar ayer por la mañana, cerca de las 9:20, generando un escenario de máxima tensión que se tradujo en empujones en una de las esquinas lindantes, aunque el encontronazo se desactivó a los pocos minutos y la situación no pasó a mayores.