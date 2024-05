Evacuaron a docentes y alumnos de la Escuela Primaria Nº 19, por un presunto escape de gas

Una dotación del Destacamento de Bomberos local y de la empresa Gas Junín trabajaron ayer a media tarde en el edificio de la Escuela de Educación Primaria Nº 19 "Florentino Ameghino", ubicada en calle Ameghino 502 de nuestra ciudad.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, constataron que el establecimiento ya había sido evacuada en su mayoría (los ubicaron en la plazoleta ubicada frente a la EEP) y, además, procedieron al corte de los suministros de electricidad y de gas de la Escuela.

En el lugar ya se encontraba personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) encabezados por el Dr. Ávila, quienes controlaron a cuatro alumnos de cuarto grado y a la docente Cecilia Abura, quienes dijeron presentar dolor de cabeza y también náuseas.

El personal sanitarista no trasladó a la maestra ni a los educandos a un centro asistencial por no considerarlo necesario, pero una de las menores fue trasladada a un nosocomio por sus padres, para un mayor control. También concurrió al lugar personal del servicio Gas Junín (encabezados por Matías Chinén), quienes controlaron el sistema a su cargo con detectores de gases y, en principio, no encontraron pérdida alguna, aunque se continuará evaluando la situación, comunicada al Consejo Escolar de Junín.