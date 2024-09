Desconectados: vivir en localidades de la Región que tienen cada vez menos servicios de transporte

La diversidad de Argentina es infinita. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires que, en su pampa húmeda está repleta de pueblos rurales como Agustín Roca, Rojas, Morse, O’Higgins y otros tantos que, a veces, parecen haber sido abandonados por un sistema que concentró sus esfuerzos en las grandes ciudades, donde hoy vive buena parte de la población.

Tal es así que la ONG Responde, que incentiva la recuperación de los pueblos, estima que hay casi 2.500 localidades rurales alrededor del país, de los cuales 625 tienen una caída importante del número de residentes.

Y un factor que incide considerablemente es la desconexión, y no hablamos de internet, sino de transporte, principalmente colectivos. Porque a los trenes ya los han perdido en la década del 90. Ese fue un golpe casi letal del cual muchos parecen no recuperarse. Y ahora, se suma a que las empresas de colectivos, cada vez brindan menos servicios a Capital Federal, La Plata, Rosario e, inclusive, Junín. Si fuese boxeo, el relator diría “Otra mano de knockout”.

Por citar un ejemplo, en Rojas ya no hay servicios directo de ómnibus a CABA o la capital bonaerense. Algo que, antes de la pandemia, se daba casi diariamente. Y las frecuencias a Pergamino o Junín, son cada vez menores. Esto, lógicamente, genera complicaciones para muchas personas que deben realizar trámites o asistir a centros médicos por cuestiones de salud.

Inclusive, desde General Arenales, otro de los pueblos que sufre la desconexión, su intendenta, Érica Revilla, le dijo a Democracia que cada vez deben brindar mayor asistencia desde Desarrollo Social para responder la necesidad de muchos vecinos de trasladarse a otras localidades.

Revilla comentó que la explicación que le dan las empresas es que “no les conviene”. “Antes, con los subsidios podían hacerlo, pero se los han sacado y los costos tampoco les cierran. Es una situación que se ha complejizado y perjudica a todos, porque tenemos que hacer uso de los remises o llevar en las combis, sobre todo en materia de Salud, que es tan importante. Por todo esto tuvimos que incrementar la ayuda desde Desarrollo Social”, dijo la intendenta de Arenales.

Enojo en Ameghino y Lincoln

En Ameghino y Lincoln hubo sorpresa cuando TALP cortó el servicio de larga distancia a La Plata. La situación generó preocupación entre los vecinos de distintos distritos que suelen utilizar ese transporte para hacer actividades en la capital bonaerense.

La noticia de la decisión de la empresa se conoció la semana pasada y eso generó la discontinuidad a las localidades de paradas intermedias con las que cuenta el servicio, como Lincoln, General Pinto y Granada.

Por lo pronto, TALP sigue operando hasta Junín y las boleterías de las localidades afectadas podrán vender boletos con esta conexión que queda a 140 kilómetros de Ameghino, a 90 de General Pinto y a 60 de Lincoln.

Pero tras conocerse la suspensión, el intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, le envió una carta a la empresa en la que advirtió sobre la importancia del servicio para los vecinos, en especial para los estudiantes ameghinenses”. “Dependen de este transporte para estudiar o realizar trámites en La Plata. Desde el Municipio, confiamos en que la empresa pueda evaluar opciones viables para resolver esta situación, permitiendo que los colectivos retomen su funcionamiento cuanto antes”, exigió el jefe comunal.

En el mismo sentido, desde la municipalidad de Lincoln, a cargo de Salvador Serenal, informaron que iniciaron gestiones para conocer la razón del corte de servicio y buscar una solución, mientras que explicaron que “el TALP es un servicio sumamente necesario e indispensable para nuestros vecinos, profesionales y demás personas que viajan por diversos motivos como estudios, trámites y atención médica”. Desde el municipio linqueño aseguraron además que la decisión de la empresa “constituye un incumplimiento del contrato de concesión” celebrado con el Estado provincial.

Tras el pedido, reunión

Luego de la solicitud de los intendentes Serenal y Mittelbach (también del interino de Pinto, Fernando Rodríguez), los mandatarios se reunieron el lunes con el gerente de la empresa Unión Platense, Nicolás Corbelli, en la ciudad de La Plata. El encuentro tuvo como objetivo gestionar soluciones ante la suspensión del servicio.

Durante el encuentro, Corbelli explicó los motivos que llevaron a la interrupción del servicio, entre ellos problemas operativos y financieros que la empresa encontró al asumir la gestión del TALP a principios de agosto.

Ante esta situación, los intendentes expresaron su preocupación por el impacto que genera en sus comunidades y se ofrecieron a colaborar con la empresa y con la Provincia para encontrar una solución que permita reactivar el servicio, fundamental para los vecinos.

General Viamonte

General Viamonte cuenta con el servicio de la empresa Sans por medio de la Ruta Provincial 65 que une a Pehuajó con Junín. Es por eso que el distrito tiene conectividad fluida a Junín, Baigorrita y 9 de Julio.

El inconveniente en dicho municipio nace con la empresa Pullman. Al respecto, el jefe comunal, Franco Flexas, le expresó a Democracia que antes tenían frecuencia diaria a Capital, pero ahora la tienen solo algunos días del fin de semana. “Respecto a La Plata, antes venía el TALP, todos los viernes, pero dejó de prestar el servicio. Así que tenemos que ir hasta Junín de desde allí conectar a CABA”, admitió.

Y para aquellos vecinos que desean ir a La Plata, también deben pasar por Junín o 9 de Julio para efectuar una conexión. “Lo ideal para resolver esto, está claro que es el tren. No solamente por la baja del costo, sino por la facilidad”, marcó Flexas.

Rojas, cada vez más aislado

En contacto con Democracia, el intendente de Rojas, Román Bouvier dijo que “la problemática del distrito inició en la pandemia”. “No tenemos servicios a La Plata y cada vez menos a Buenos Aires. Estamos atravesando un gran inconveniente. Hace más de dos años que venimos pidiendo reuniones con el Ministerio de Transporte, tanto de Provincia como de Nación, hemos iniciado gestiones, hasta ahora sin respuestas de ningún tipo”, admitió el mandatario nacido en Carabelas, otro pueblo del distrito que también padece la desconexión de la Ruta Provincial 31.

Lo que más le preocupa al jefe comunal es que el distrito “cada vez sigue perdiendo más servicios”. Y aseveró: “Nos encontramos cada vez más aislados. Hemos tratado de buscar alternativas con combis de las ciudades vecinas, que ya tienen establecidos servicios diarios, pero como están tan abarrotados de viajes, hoy no pueden incluir a Rojas dentro del servicio, así que cada día que pasa estamos más incomunicados”.

El intendente aclaró que “son problemas que no son de resolución municipal”, sino que “son de índole regional, provincial y también nacional”. “Las pérdidas de subsidios o la falta de pagos de subsidios hacen que este problema se vaya agravando cada vez más”, cerró.

Situación de Agustín Roca

Los vecinos de Agustín Roca tienen que convivir con una ruta peligrosa y escasa señalización. Pero también padecen la falta de transporte público. Días atrás, Manuel Llovet, secretario General del Gobierno de Junín, aseguró que aún no hay una fecha para su restablecimiento pero aclaró que desde el Municipio continúan trabajando para que "Roca vuelva a tener transporte”, el cual fue cortado el 10 de mayo de este año.

De esa manera, el servicio de colectivos que brindaba la empresa Lafit, tras la primera fuerte suba del peaje -en un 200%- y los altos costos de mantención, decidió terminar el servicio que brindaba desde hacía más de 50 años.

Actualmente se continúa a la búsqueda de licitar un nuevo servicio que permita mantener la conexión del pueblo con Junín ya que era el único vigente y resulta de vital importancia para la comunidad de alrededor de 1200 habitantes. En contacto con la delegada Evelina Bustamente dijo que uno de los objetivos de la localidad es potenciar el turismo, pero la situación complejiza la buscado.

Morse y O´Higgins

Desde Morse, la delegada María Guillermina Sofía explicó que aún cuentan con el servicio de unacombi local y con un colectivo que viene del lado de 25 de mayo, y entra al pueblo en la mañana y vuelve a pasar a la tardecita. “Además, hay dos tráficos que no entran a la localidad, a no ser que tengan tres o cuatro pasajeros que vienen de O'Brien, pero juntando tres o cuatro pasajeros entran. Por ahora no estamos en emergencia como otros pueblos. Igualmente estuvimos charlando con otros delegados para hacer coordinar algunos servicios, pero está todo en trámite”, contó.

En tanto, O' Higgins hace años que no cuenta con el servicio de combis que lo conectaba con Junín y que era brindado por la empresa Gazotti. El agravante es que los colectivos de larga distancia tampoco paran en el cruce por una cuestión de seguridad y la opción de entrar al pueblo no es viable porque son 10 kilómetros de acceso. Esta situación hace que la gente deba manejarse con movilidad propia, remises o comisionistas que viajan a diario.