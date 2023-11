Condenaron al policía que chocó y mató a un joven en Lincoln

Ayer condenaron por homicidio culposo al policía, Juan Manuel Odermatt, quien el 15 de noviembre del año 2020 chocó con su motocicleta -"a contramano y en estado de ebriedad" en la esquina de las calles Laprida y Belgrano de Lincoln- a Eduardo Daniel Guerrero, de 23 años de edad, provocando su muerte dos meses después.

En este marco, el titular del Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Junín, Jorge Ariel Cóppola, condenó al sargento de la división montada de la policía bonaerense, Juan Manuel Odermatt, por encontrarlo autor penalmente responsable, a la pena de cuatro años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta por el mismo plazo de la condena e inhabilitación especial para conducir automotores y motovehículos por el plazo de diez años, por el delito de “homicidio culposo calificado y lesiones culposas calificadas en concurso ideal”.

No obstante, Odermatt no irá a prisión hasta que la condena quede firme ante la Cámara de Apelaciones. Además, según pudo saber este medio, el policía condenado, como no se encontraba prestando servicio (estaba de franco) al momento de producirse el hecho, una vez que cumpla la pena, podría seguir trabajando en la policía bonaerense.

En diálogo con Democracia, María Itatí Dominguez, madre de la víctima, dijo que están conformes con la condena, pero que aún resta que quede firme y se espera que la defensa apele. Además, criticó la actuación de la Ayudantía Fiscalía de Lincoln por no solicitar las cámaras de seguridad luego del hecho y resaltó la impunidad con la que se maneja en la actualidad el policía Odermatt.

“Estaríamos más conformes con la pena si es de cumplimiento efectivo, porque con total desfachatez -en el juicio- reconoció que él está acostumbrado a tomar y a manejar en esas condiciones y dijo que sabe bien por dónde ir y que no le pasa nada”, aseguró Dominguez y en la misma línea agregó: “Él era consciente de que manejaba una moto en contramano, a pesar de que lo negó todo el tiempo y nosotros lo pudimos demostrar con el perito Andrés Raggio de La Plata y con testigos”.

En este sentido, Dominguez mostró su disconformidad con la Ayudantía Fiscal de Lincoln porque “desde el primer momento no pidieron las cámaras de seguridad, y si las hubiesen pedido, no tendríamos que haber luchado tanto para que se demuestre que este señor iba a contramano”.

“Él sigue impune por la vida porque lo he cruzado manejando vehículos después de haber matado a mi hijo. Se nos ríe y sabemos bien, fehacientemente, que tiene la licencia de conducir vencida. Y sin embargo él anda en moto y en camioneta con total impunidad”, expresó la madre de la víctima y dijo resignada: “Le he enviado escritos al juez de faltas de Lincoln, Leandro Mango, me han cobrado el timbrado, pero nunca nos recibió”.