Colisión con dos lesionados, en horas de la madrugada

Una motocicleta y una camioneta Ford F-100, patente GCR 393, colisionaron en la esquina céntrica de calles Vicente Gandini y Roque Sáenz Peña, ayer a la madrugada, por causas que se tratan de determinar.

Ambos conductores debieron ser asistidos por sanitaristas del servicio de emergencias, ya que presentaron lesiones de consideración, especialmente el motociclista, quien -inconsciente- fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro".

El tránsito estuvo algunos minutos interrumpido en el lugar, mientras trabajaron allí los peritos de la Policía Científica Departamental y de la Comisaría Junín Primera.

Menor herido de gravedad en Roberts

El domingo alrededor de las 22, se produjo un grave accidente de tránsito en la planta urbana de la localidad de Roberts, del vecino Distrito de Lincoln.

Allí, una camioneta marca Volkswagen modelo Tiguan, comandada por una mujer de 48 años de edad, impactó con una motocicleta marca Honda de 125 c.c. de cilindrada, guiada por un menor de 16 años de edad.

Debido al fuerte impacto, el adolescente presentó lesiones de consideración, especialmente en la cabeza, debiendo ser llevado en ambulancia inicialmente a la Unidad Sanitaria del pueblo y luego, se lo derivó a la Clínica "La Pequeña Familia" de nuestra ciudad, en tanto que la mujer resultó ilesa.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Subcomisaría de Roberts y peritos de la Policía Científica Departamental, iniciándose una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada “lesiones graves culposas”, en la cual se dio intervención de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín.

En General Pinto

En otra localidad de la zona, General Pinto, colisionaron un automóvil Chevrolet Cruze gris y una motocicleta, en la esquina de calles Pueblos Originarios (ex Julio Argentino Roca) y Juan Bautista Alberdi.

La peor parte la llevó la jovencita que conducía la moto, quien fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal "Dr. Alberto Luis Videla", siendo asistida por personal médico del citado centro asistencial.

En esa ciudad, personal de la Policía Comunal pintense llevó a cabo un amplio operativo, tendiente a controlar, normalizar y educar el tránsito de motos y ciclomotores en el ejido urbano de este medio y localidades del Partido.

A raíz de solicitudes recibidas por parte de vecinos, personal policial de la Comunal y de otras dependencias (de las localidades de Coronel Granada, Iriarte y Germania), de Monitoreo, de la Radioestación del grupo de la DDI Junín con asiento en General Pinto, llevó a cabo un amplio operativo, en distintos horarios y lugares de la ciudad y localidades del Partido.

El importante operativo de prevención y concientización vial permitió labrar varias infracciones, por falta de casco, falta de chapa patente, secuestros de caños de escapes no originales, equipos de música instalados en rodados que emanan fuertes sonidos, fuera de los estándares normales, etc.

Se procedió al secuestro de varios motovehículos, por falta de documentación, no contar con seguro obligatorio, etc., en el marco de la Ley 24449. Además, se solicitó la colaboración a la comunidad en general, fundamentalmente "A los padres de los jóvenes que comandan motos, como primer eslabón educador, la colaboración en tal sentido, a los efectos de evitar accidentes y demás situaciones penosas, uso de casco, evitar sacar a los mismos de su originalidad, caños de escape libre, cortes, poseer para la conducción y circulación seguro, carnet conductor, tarjeta verde y evitar ceder el uso y conducción a menores de edad, etc.", se expresó.

Agregaron desde la fuerza pública que "Con el compromiso de todos, se puede lograr dicho objetivo" completaron, solicitándose que, en caso de constatarse infracciones, se debe llamar al "911", enviándose de inmediato móviles policiales hacia el lugar que lo soliciten los vecinos pintenses.