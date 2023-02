Chami: “Estos robos que han pasado, pasaron mientras los funcionarios duermen”

El ex funcionario de Seguridad del municipio Luis Chami afirmó que “cada día hay más robos violentos en Junín” y alertó que “cada vez hay más armas en las calles”, al tiempo que se preguntó: “¿Dónde están los recursos de seguridad que llegaron a Junín? ¿Qué están haciendo para prevenir el delito? ¿Cuál es la estrategia de seguridad actual? ¿Dónde están los funcionarios? Estamos pareciéndonos a Rosario cada día más, y esto me angustia”.

Y agregó: “También me ocupa, lo venía advirtiendo, se veía venir. Solo deseo por el bien de Junín que quienes deben construir la seguridad, lo hagan, planifiquen, corrijan estos errores y no dejen la seguridad en manos de quienes años atrás contribuyeron a que Junín sea un caos y pongan a alguien con verdadera autoridad”.

Y el ex secretario General de la Municipalidad prosiguió: “Hay una pérdida de los objetivos. Cuando en 2015 planificamos la seguridad, fuimos a buscar la información al territorio, para eso, tenés que ser confiable, encontrar el ida y vuelta, para llevarle esa información a los fiscales. Y los fiscales, dentro de la credibilidad y la confiabilidad que uno ha podido construir, allanaban, hemos revuelto lotes, hemos buscado durante mucho tiempo para poder desarmar Junín. Y lo logramos. La baja del delito estaba a la vista, pero hoy no se está haciendo ese trabajo”.

“Lo único que se hace es un marketing muy pobre, para la foto, donde tratan de mostrar trabajo, pero el trabajo es otra cosa. Estos robos que han pasado, pasaron mientras los funcionarios duermen. Y cuando el funcionario duerme, el delincuente está activo. La diferencia en su momento era el trabajo. Me decían ‘vos estás loco, no podés estar pendiente las 24 horas’. Cuando no estás pendiente las 24 horas como funcionario público, pasa esto. Cruzan la ciudad por debajo de todas las cámaras y no se ve ¿Por qué no se ve? Porque falta gente en monitoreo. La Provincia nos mandó 25 patrulleros en un año, 32 millones de pesos para invertir en seguridad, hay cosas que no nos tendrían que estar pasando. Dejémonos de joder, de ir a congresos, a charlas, que sale todo del presupuesto municipal. Yo no necesité ir a ningún congreso ni a ninguna charla, el mano a mano con el vecino, la información que se rescata quién sale de la cárcel todos los días, qué hace, dónde va, y eso llevárselo al fiscal, y el fiscal resuelve, los jueces de garantía resuelven. Pero si no le llevás la información para que puedan administrar los datos, no pueden hacer nada. Y ese trabajo se perdió; no hay confiabilidad”, consideró.

Armas

“Hay que trabajar con operativos en las rutas como corresponde, salir a cazar al delincuente, porque el tráfico de armas se corta de esa manera”, señaló.