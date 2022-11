Citan a indagatoria a la “cheta roba perros” de Recoleta.

La Justicia citó a indagatoria a María Florencia Perla, la joven que le habría arrebatado su perro a un hombre en situación de calle en Recoleta el 14 de mayo pasado.

La joven fue denunciada por Alexander Agustín Arnaldo Servín, quien la acusó de quitarle su perro porque consideró que estaba mal cuidado por él. Según la imputación hecha por la jueza Laura Bruniard, el episodio ocurrió en la intersección de Junín y Vicente López.

Ahora, la mujer fue citada a indagatoria para próximo 10 de noviembre en una audiencia vía zoom que dispuso la jueza en el llamado a indagatoria.

Los abogados de "Proyecto 7" hicieron una denuncia, no solo contra Florencia, rebautizada por los usuarios de Twitter como la "cheta robaperros", sino contra el personal policial que no actuó como debía ante un robo en flagrancia. No obstante la investigación sólo avanza sobre la joven.