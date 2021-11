Detienen a un policía acusado de asesinar a un hombre que presuntamente quiso robarle

Un policía de la Ciudad quedó detenido acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a un joven que presuntamente intentó robarle el vehículo junto a un cómplice en la localidad bonaerense de Quilmes, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en la mañana de ayer, cerca de las 6, cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad, vestido de civil, se trasladaba en su vehículo Volkswagen Fox color blanco por la calle 199 y Ragucci, en el barrio La Cañada de la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que el efectivo, que se desempeña en la comisaría comunal 3A de Balvanera, había dejado a un compañero y se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por dos jóvenes, uno de ellos presuntamente armado.

En ese momento, de acuerdo a los dichos del efectivo, uno de los asaltantes le apuntó con fines de robo, por lo que descendió del rodado y se identificó como personal de una fuerza de seguridad.

Los asaltantes no hicieron caso de la orden, por lo que el policía realizó un disparo al piso de modo disuasivo -según su testimonio- hiriendo a uno de ellos, mientras que el segundo asaltante se dio a la fuga.

Varios vecinos que escucharon lo sucedido se acercaron a su rodado, por lo que el oficial subió a su vehículo y se dirigió a la comisaría 5ta. de La Cañada.

En tanto, el delincuente fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Quilmes hacía el Hospital Iriarte, donde finalmente falleció.

La causa es investigada por la fiscal Ximena Santoro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Quilmes, quien se hizo presente en el lugar del hecho.

Voceros judiciales indicaron que, según el testimonio de vecinos, los delincuentes no tenían armas y solo amedrentaron al policía con piedras.

“Dos vecinas declararon que la víctima estaba sola, tirando piedras y que no se escuchó la voz de nadie más”, aseguró a Télam un investigador.

La víctima fue identificada como José Salvador Esmarra (36), recibió un disparo en la frente, sostuvo la misma fuente, aunque la fiscal Santoro aguarda el resultado preliminar de la autopsia.

Por esa razón, la representante del Ministerio Público caratuló al expediente como “homicidio calificado por su condición de personal policial”.