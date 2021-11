Encuentran a una joven asesinada y por el hecho detienen a su pareja

El cuerpo de una joven de 19 años que era buscada apareció ayer asesinada en un descampado de la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui, y por el femicidio fue detenido su pareja, quien presentaba heridas compatibles con haberse defendido, informaron fuentes policiales.

El cuerpo de la joven, identificada como Brisa Abril Formoso Sobrado, de 19 años, fue hallado esta tarde en una zona descampada entre las calles 45 y 147 de esa localidad del partido de Berazategui, del sur del conurbano.

Fuentes policiales indicaron que aún no se estableció el motivo de la muerte, pero no se descarta que la joven haya sido apuñalada.

Formoso Sobrado era intensamente buscada desde ayer a la mañana, cuando su madre denunció que su hija no había regresado de una fiesta a la que había asistido junto a una prima en la sociedad de fomento San Marcos, ubicada en la calle 142 y 56.

Según expresó su prima a los efectivos de la comisaría 4ta. de Berazategui, en la fiesta la joven se cruzó con su expareja, con quien discutió luego de verla con otro joven, de nombre Iván y que reside en la localidad de Plátanos.

La última vez que la vio fue alrededor de las 5.30 del sábado, dentro de la sociedad de fomento, explicó.

Rápidamente, se montó un operativo para la búsqueda de la joven, quien vestía un jean celeste, una campera de tela color negro con rayas en los brazos color blanco tipo Adidas y zapatillas de tela negras.

Su madre describió que la joven no tenía el teléfono celular, que poseía al momento de retirarse de su casa, la tarjeta SUBE y que era la primera vez que se ausentaba de su casa sin aviso.

Tomó intervención del caso el fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, quien en un primer momento caratuló al expediente como “averiguación de paradero”.

Cerca de las 19 de ayer se tomó conocimiento por intermedio de una amiga que cerca de las 10 se la cruzó a Brisa cerca del barrio Bustillo, en Plátanos, con Iván, el joven con quien estaba en la fiesta.

La búsqueda se alargó durante la noche, hasta hoy donde fue hallado el cuerpo, añadieron las fuentes.

Por el femicidio fue detenido el joven con quien fue vista por última vez, identificado como Hugo Iván Morales, de 23 años.

El joven presentaba heridas defensivas que no pudo justificar, indicaron las fuentes, por lo que el fiscal Ichazo lo indagará por el “homicidio agravado por mediar violencia de género”, que prevé una pena de prisión perpetua.

En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la operación de autopsia mientras que la Policía Científica trabaja en el lugar donde fue hallado el cadáver.