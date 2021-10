Piden justicia a un año del crimen de una militante de feminista en Santa Fe

Familiares y amigos de la militante comunista y activista de género María Florencia Gómez, asesinada a golpes hace un año en la localidad santafesina de San Jorge, marcharán este martes para pedir justicia porque anda "un femicida suelto" en una ciudad "en la que hay mucho miedo".

Si bien no hay ningún imputado en la causa por el caso, una fuente de la investigación informó a Télam que se siguen pistas firmes "y queda mucho trabajo por hacer".

"Ya se va a cumplir un año de la fecha que la mataron y hay un femicida suelto en San Jorge", dijo el abogado Matías Pautasso, representante de la familia de Gómez (35).

Por su parte, el fiscal de la causa, Omar De Pedro, dijo que "se siguen produciendo testimoniales y hay más de diez exámenes de ADN por hacer" con posibles sospechosos, al tiempo que agregó que "es una causa compleja por el lugar donde sucedió el hecho".

En tanto, Diego Urteaga, uno de los hermanos de la víctima, expresó: "Es desesperante todavía no tener un resultado concreto, pero estamos tranquilos de que se está trabajando".

Urteaga dijo a Télam que que la investigación "está detrás de los pasos" del o de los posibles autores, y se esperanzó en que "alguien se va a equivocar, alguien va a decir algo".

El femicidio de Gómez fue cometido el mediodía del 12 de octubre de 2020, cuando la victima salió a caminar, como lo hacía habitualmente, por uno de los límites de la ciudad de San Jorge, ubicada en el departamento San Martín del centro-oeste de la provincia de Santa Fe, a casi 200 kilómetros de Rosario sobre la ruta nacional 34.

Al momento del hecho, la mujer estaba separada de su pareja, el concejal de esa ciudad por el Partido Comunista (PC), Lisandro Schiozzi, con quien tenían dos hijos.

Por la tarde de ese mismo día, La Policía la encontró muerta, cerca de un cañaveral en un camino rural, continuidad de la avenida Nottebohm.

El fiscal De Pedro dijo que "la evidencia objetiva" del caso muestra que "recibió varios golpes de puño y fue rematada con un objeto contundente", presumiblemente una piedra que se encontró a pocos metros de su cuerpo, donde también apareció el teléfono celular de la mujer.

También es materia de investigación si la mujer fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada a golpes, dijeron voceros del caso.

En la investigación se tomaron decenas de declaraciones y se produjo un hecho poco común: el fiscal obtuvo más de 30 muestras de ADN de personas vinculadas al círculo íntimo de la mujer o que habían tenido alguna relación con ella.

"Todas están fundamentadas con líneas de investigación", dijo el fiscal y agregó que los resultados de las muestras fueron negativos, aunque no por eso se de-sechan las líneas de la pesquisa.

Ahora ordenó nuevas declaraciones y más pruebas de ADN, aunque se excusó de brindar detalles para no entorpecer la estrategia investigativa.

Gómez era una mujer muy conocida en San Jorge, una ciudad de poco más de 20 mil habitantes, donde militaba en el PC e iba a ser candidata a concejala por ese partido.

Además, la víctima se había volcado a la militancia feminista contra la violencia de género.

"No sólo se siguen sus vinculaciones íntimas, sus relaciones personales, sino también lo que tenía que ver con lo que se estaba formando, las cuestiones de género, ella acompañaba a mujeres víctimas de violencia", contó su hermano.

Urteaga, un veterinario radicado hace años en la ciudad de Santa Fe, dijo que "hay muchísimo miedo en la ciudad de San Jorge y en la zona", y recordó que "en Argentina cada 30 horas muerte una mujer por violencia de género".

A principios de agosto, el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de un millón a quien pueda aportar datos concretos para resolver el caso.

En ese sentido, el abogado de la familia consideró positiva esta medida: "Ahora está la recompensa, estoy convencido que la persona que cometió semejante hecho lo va a hablar con alguien, y alguien pueda denunciarlo."

El fiscal, el abogado querellante y el hermano de la víctima coincidieron en que se trata "de un caso complejo" dado que en el lugar donde ocurrió el crimen no hay cámaras de videovigilancia y, hasta el momento, no aparecieron testigos del hecho.

Pautasso explicó que si bien se trata de un camino rural, es un sitio donde los vecinos salen a caminar, es una entrada a la ciudad y en las cercanías hay una fábrica, además de personas que trabajan en el campo.

Mientras que Urteaga explicó que "es una situación bastante complicada, esto genera muchísimo miedo, porque si son capaces de hacer lo que hicieron con mi hermana, es entendible que haya temor".