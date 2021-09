Desde el municipio de Junín apuntan al FdT por las usurpaciones de tierras

Frente a casos de intentos de usurpaciones que se vienen repitiendo en Junín, desde el Municipio afirmaron que se trata de “grupos políticamente organizados” y apuntaron al Frente de Todos. “Las tierras tomadas tienen su epicentro en los barrios El Progreso y La Vaca, siendo más de seis hectáreas las tierras invadidas de manera ilegal”, señalaron.

Y agregaron que estos grupos siguen un mismo patrón: “Son grupos de personas apoyadas en su ilegalidad políticamente por espacios ligados directa o indirectamente al Frente de Todos”.



“Estas tomas están claramente direccionadas desde grupos políticos y avaladas por el mismo Gobierno nacional. En total, son más de 6 hectáreas donde crece la cantidad de personas que se están asentando de manera ilegal”, afirmó el director de Seguridad del Municipio de Junín, Luis Chami.



Y añadió: “Toda esta situación tiene un claro tinte político, avalado por el Gobierno nacional del Frente de Todos. No lo hicieron antes o hace unos meses; hacen concreta la toma de tierras ahora, antes de la llegada de las elecciones. Realmente es una situación tremenda que se utilice políticamente a las personas”.

En esta línea, el director de Seguridad expresó que “esta es la política que viene llevando a cabo el Frente de Todos desde siempre. Y es el avasallamiento, de que todo vale lo mismo, de que no se apuesta a la educación. Vienen por las instituciones y usan estas situaciones delictivas para romper con la institucionalidad”.



“Esta situación de usurpaciones ilegales se contrapone con el modelo que viene llevando a cabo el Gobierno municipal donde a través de programas como el Proyectar cumple con el anhelo de muchos vecinos de Junín y que puedan contar legítimamente con su casa propia o los acuerdos con el sector privado para potenciar la generación de suelo y que tierras ociosas puedan ponerse a disposición del mercado”, dijeron.

Denuncia judicial



Desde el Gobierno municipal informaron con respecto a los intentos de usurpaciones que se le dio intervención a la fiscalía de turno, pidiendo los desalojos correspondientes del caso. “Esto es un delito. Esto está direccionado y va en línea con lo que sucedió tiempo atrás con la toma ilegal del Cuadrante y después de la plaza principal. Es una costumbre que claramente tiene que ver con la política del Gobierno nacional”, dijo Chami.

Las autoridades argentinas reconocieron que hubo un fuerte aumento de ocupaciones de terrenos desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández. El problema más grave se da en la provincia de Buenos Aires y Junín no está al margen.