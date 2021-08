Buscan a un camionero de Chacabuco desde el miércoles

Un vecino de Chacabuco, Nicolás Basso, de 38 años, es buscado por la policía y por su familia desde este miércoles. El jueves en la comisaría local se realizó una denuncia para dar con su paradero.

En una entrevista con el medio Chacabuco en Red, su esposa dijo: “Él salió el día 17 a la noche con destino a Moreno. Llegó bien y descargó la carga. En la última comunicación, el día 18 me dijo que iba a auxiliar a un compañero que estaba en José C. Paz. A ese lugar nunca llegó”.

Y continuó: “Hice la denuncia el día 19 al mediodía con todos los datos que tenía. Todavía no tengo ninguna respuesta, ni acceso a las cámaras de seguridad de la Ruta 25, donde se lo ve por última vez. Ayer mi cuñada se fue hasta el lugar, donde la empresa satelital mostró un registro. Hizo ese recorrido junto a mi suegra y finalmente terminaron en Luján, donde nadie estaba enterado de que lo buscaban”.

“La comisaría de Chacabuco dice que la responsabilidad la tiene el partido de Moreno, pero de ahí no tenemos respuestas. Hoy no tengo acceso al registro de su recorrido, más que gente desconocida que me puede aportar algún dato. Llamé al SAME de Moreno y de otros municipios y no hay ninguna información”, aseguró.

Por último señaló: “Anoche me dirigí a la DDI con mis hijas, es muy difícil, ellas están muy angustiadas. La última novedad que tuve es que una persona hizo un auxilio a un camión que dice que es el de él”.

“Me llama mucho la atención que no pueda tener acceso a las cámaras del lugar. Ahora me voy a dirigir a la comisaría, quiero tener acceso a las cámaras de seguridad”, sentenció.

Por cualquier información, comunicarse con la policía, al 911 o al cel personal de su mujer 2352-501926.